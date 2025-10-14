Los ángeles

Una rubia y una morena. Hablando en un bar. En voz alta, para que nos enteremos todos. El diagnóstico precoz funciona, decía la morena. Salva ... vidas, recalcaba (como hacía Rubalcaba), asintiendo una y otra vez a su propio aserto. El diagnóstico precoz, a veces, falla, decía con displicencia la rubia, intentando elevar el tono para emborronar lo triste de su argumento.

Una sería del pesoe y la otra sería del pepé, supongo, vamos. Pero se veía que eran amigas. Iban vestidas igual. Con mucho estilo. Puede que fueran cuñadas. Eran muy graciosas, Lutxo, le digo el lunes, en la terraza del Torino. A Lucho. Poco después de las doce. Y entonces me cuenta que él, el domingo, poco antes de las once, se sentó delante de la tele, con su tazón de café con leche y sus galletas, y se tragó el desfile militar entero, con helicópteros y todo. Abucheos incluidos. Me parece realmente admirable y digno de mención. Por eso lo cuento.

Pero, bueno. Respecto a esa interesada idea de que todos los partidos son iguales y todos los políticos son unos corruptos, hay que matizar. No, no. De eso, nada. Vamos a ver. En cuestión de corrupción, unos lo hacen mucho mejor que los otros, dejémonos de tonterías. Para eso hay que tener clase. Es imprescindible haberlo aprendido pronto para saber hacerlo bien. Con su correspondiente elegancia y naturalidad. Y los partidos políticos se diferencian, al menos, en sus intenciones respecto a la sanidad pública. Al menos, en eso. Las élites, en épocas pasadas, por decirlo así, siempre han dicho que la sanidad pública es muy cara. Y puede que sea cierto, vale. Pero la sanidad pública es básica. Y si tiendes a favorecer la privatización de la sanidad, como ya está ocurriendo en algunas partes, la sanidad pública se deteriora. Cada vez abarca menos.

Y eso es horroroso. Porque la gente lo ve enseguida. La chusma se pispa mazo. Ya lo decía Voltaire. Conoces el alma de tu partido favorito cuando te enteras y analizas cómo trata a la sanidad pública. No obstante, dejar que se deteriore poco a poco por falta de inversión es un error garrafal. Porque la sanidad pública representa el último dique de contención de todos los malestares físicos, psíquicos y emocionales, que agotan a las clases trabajadoras menos privilegiadas. Las que realmente sostienen, con su aguante, el peso de todo el sistema.

Y me parece que ya no se puede seguir especulando con esa capacidad de ese aguante. Puede que ya no sea la que era. Ojo. Es un asunto muy delicado. Muchos no lo ven, lo sé. ¿Qué le vamos a hacer, Lutxo, le digo. Y me suelta: Pues los legionarios desfilan como los ángeles.