Turistas en Venecia. Manuel Silvestri

El turista estival

Venecia, Roma o París son ahora metrópolis a las que se puede ir a expiar pecados

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:02

Ya sabemos que el turismo masivo va cobrándose sus diezmos año tras año, devorando la magia de una isla griega, pisoteando la quietud de un ... santuario, profanando las calles de una ciudad medieval u obligándote a mirar la Gioconda tras un cristal y con cinco filas de turistas delante, con una aceptación más que cuestionable. El negocio de este siglo no muere de éxito, sino que asola las dulces costumbres del vivir cotidiano de un pueblo, de ciudades y hasta de un continente.

Espacios grises

