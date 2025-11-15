El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sarajevo

Algunos semejantes parecen tener averiado el radar emocional que traen de serie

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

La búsqueda de adrenalina, o algún tipo de inestabilidad mental, ha provocado la existencia de un turismo de riesgo en el que lo fundamental es ... exponer la propia vida, y de paso la de quienes acompañan a estos consumidores de experiencias fuertes a los que su existencia no les parece una aventura suficientemente emocionante. Lo mismo escalan la cara más complicada de un 'Ocho Mil' donde se les congelen los pies, que viajan a zonas de conflictos para ver cómo la muerte te pisa los talones. Todavía recuerdo un submarino, el 'Titán', que bajó con unos curiosos a ver los restos del 'Titanic' y no volvieron a contemplar un maravilloso amanecer.

