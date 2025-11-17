Pulseritas

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elena Moreno Scheredre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:07

No sé si algún día veremos a los políticos afrontar sus responsabilidades y sus errores ante los tribunales, o al menos dimitiendo, como el reconocimiento ... tácito de que miraron para otro lado cuando no debían perder de vista su objetivo. La reincidencia en los errores es un sapo condenadamente difícil de tragar. Las pulseras de control de maltratadores sufrieron un fallo el martes que dejó a más de mil mujeres temblando de miedo y angustia durante horas. No es la primera, ni la segunda vez que ocurre esto. Las incidencias se repiten con una frecuencia inadmisible, y un resultado igual, la ministra de Igualdad declarando que todo está bien y que nunca han estado en peligro. Pero las asociaciones que protegen y se ocupan de las mujeres maltratadas no dicen lo mismo.

