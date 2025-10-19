El premio Planeta, unos de los galardones más dotados económicamente de este país, ha sido concedido al escritor Juan del Val y todo el mundo ... parece tener algo que decir sobre él. Planeta es una editorial profundamente comercial, empresa privada que abastece al mercado de libros de fácil lectura, escritos por autores conocidos del consumidor, gracias a trabajar en medios de comunicación. Creo que ni la editorial ni el premio engañan a nadie.

Tengo un profundo respeto por todo el que intenta y consigue escribir una obra. No es una profesión fácil para nadie, y requiere un gran trabajo, ya que generalmente el rendimiento no está remunerado como debería. Planeta sabe que este autor, simpático, atractivo y consorte de una mujer famosa por su trabajo, va a vender lo que no está en los escritos y apuesta a ganador. Probablemente si el ganador hubiera sido un presentador o colaborador de la televisión pública, las críticas habrían cambiado de acera. El premio nada tiene que ver con la mala leche, la crítica devastadora y el poco respeto que ha caído sobre el autor. El problema, si se quiere hallar, reside en los cientos de personas que han mandado su manuscrito a la editorial creyendo que tenían una honesta oportunidad.

Los escritores deberíamos sentir respeto por nuestros colegas, escriban lo que escriban y sean quienes sean. Este ruido infame, polarizador y absurdo es otra vuelta al sistema que denuesta todo aquello que detesta. Hasta que no aprendamos a respetarnos y a respetar, no creo que vayamos lejos, menos en un país donde los puteros se sientan en el Congreso de los Diputados.