El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El olor del franquismo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Con la puñetera disculpa del 50 aniversario de la muerte de Franco, la matraca ha vuelto con renovada energía. Me da mucha pereza su evocación, ... porque vivir durante la dictadura, siendo muy joven, fue condenadamente largo, tedioso, gris y con tantas cosas prohibidas que su enumeración resultaría imposible. Parece ser que los jóvenes no saben quién fue, ni el veneno que dejó en una sociedad paleta, machista, que apestaba a cirio y que estrangulaba la sexualidad con su moralidad de naftalina. Yo entiendo que no sepan lo que es estar a la cola de las libertades y con la sensación de ilegalidad pegada a los talones, ¿cómo entenderlo en nuestros días? Pero las lecturas que encuentro aquí y allá, no retratan la vida emocional, los impactos visuales, la castración permanente de lo pecaminoso misal en mano, ni la hucha racista del Domund.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  6. 6

    Las ovejas gais están de moda
  7. 7

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  8. 8

    El pueblo vasco aislado sin quitanieves
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El olor del franquismo

El olor del franquismo