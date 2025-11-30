La mili, tal como estaba concebida en este país, cortaba la vida de los jóvenes y los lanzaba a 'hacerse hombres' a unos cuarteles donde ... los remilgos, la clase social de la que vinieras o tus hábitos importaban un comino. Se obviaba si debían abandonar un trabajo, los estudios o lo que fuera que estuvieran haciendo. Para la institución militar, Freud no existía y las mañas se curaban a hostias. Los jóvenes, para librarse de semejante tortura, hacían barbaridades… Se ponían gafas de seis dioptrías durante meses, simulaban enajenación, acudían a la revisión médica con los ojos inyectados en sangre, sin dormir durante una semana o fumando hasta que no les entraba el aire.

El fin de la Guerra Fría hizo que los países europeos abolieran el servicio militar obligatorio, tal como estaba instaurado entonces, y aquí paz y despues gloría, hasta que Putin ha empezado a jugar con los drones poniéndonos aquello de corbata. Sobrevuela el fantasma de 'la mili' sobre los países europeos, Alemania ya tiene su proyecto de ley para instaurar el servicio voluntario, Bélgica ha invitado por carta a 150.000 jóvenes a incorporarse al ejército con un sueldo de 2.000 euros y Macron ha alertado a su Gobierno para que se ponga las pilas pues, en su opinión, la amenaza a Europa es una realidad a afrontar.

Aquí, abordar este tema, con el coste político que tendría para el Gobierno, es inimaginable, pero se podría ir pensando en una profesionalización más seria del ejército. Los españoles no hemos interiorizado que estemos en peligro y quizás por ello el Eurobarómetro coloca a España como el país de la UE menos preocupado por su defensa, y no es de extrañar con la que está cayendo en casa.