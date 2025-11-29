Con el ambiente que se ha creado, con ministros entrando y saliendo de los tribunales, fiscales en entredicho, Peugeot repleto de negociadores, el que no ... se mueve no sale en la foto, el ciudadano medio está como si le hubieran hecho una colonoscopia en el alma. La desconfianza, ese veneno poco valorado, trepa igual que una enredadera, especialmente en la gente que tiene más vida por detrás que por delante y, como consecuencia, ya no puedes fiarte ni de tu sombra.

Las llamadas diciendo que según tu currículum eres el adecuado para un trabajo sin tener en cuenta que tienes 80 años, la multa del coche que nunca tuviste o el paquete que debes recoger con urgencia, aunque no hayas comprado nada, no ayudan a ir por la vida en alegre 'biribilketa'. Pero los estafadores son tenaces, constantes y saben nuestro correo electrónico y nuestro número de móvil. Además, no se toman vacaciones en estos días que preceden a la Navidad y en los que ya andamos algo alborotados.

He recibido más de diez avisos de un paquete que deseaban entregarme. Cuando llamaba al teléfono siempre había un contestador que me decía «sorry, something is wrong», que viene a ser como que algo no va bien… Así que, lista como soy, decidí que no iba a caer en la engañifa y seguí camino. Pero las llamadas no cesaron y en mi buzón de voz me preguntaban si era yo y si esperaba un paquete. Una se sabe frágil, analógica y algo lerda. Con estas características, el proceder debe ser cuando menos prudente, más aún si te dicen que algo no va bien.

El contestador anglosajón debió de cansarse de mi silencio y procedieron a enviarme un nuevo mensaje diciéndome que me dejaban mi pedido en uno de esos puntos de entrega que poseen las empresas de transporte para ese menester. Pegué un respingo y me dirigí, expectante, hacia el establecimiento, donde un vendedor de golosinas con el trasero pelado de recibir a señoras vestidas con abrigos de dudas identificó desde el primer momento a una analógica perdida en las miasmas tecnológicas. ¿De dónde procede el paquete? No lo sé. ¿Qué empresa lo envía? Tampoco lo sé. ¿Qué le decía el mensaje? Lo eliminé, era raro. ¿Cuánto hace de eso? Dos meses, quizás tres. Hable usted con el que le envió el paquete. Pero si no sé quién me lo envía.

Dicen que en estos tiempos tenemos que considerar el estrés como una seria amenaza y estoy de acuerdo, pero esta vida de tramites dudosos y desconfianza perpetua te hace aterrizar de morros en la realidad. Ahora, al acostarme, como si necesitara rezar lo de los angelitos que escoltan mi cama, me pregunto quién y qué me mandaría en ese misterioso paquete que nunca rozó mi verdadera vida.