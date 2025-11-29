El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:26

Con el ambiente que se ha creado, con ministros entrando y saliendo de los tribunales, fiscales en entredicho, Peugeot repleto de negociadores, el que no ... se mueve no sale en la foto, el ciudadano medio está como si le hubieran hecho una colonoscopia en el alma. La desconfianza, ese veneno poco valorado, trepa igual que una enredadera, especialmente en la gente que tiene más vida por detrás que por delante y, como consecuencia, ya no puedes fiarte ni de tu sombra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

