El barro

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:53

La información deja en ocasiones una mugre en el corazón de quien escribe, casi imposible de eliminar. El tiempo no se detiene a esperar que ... te repongas, que dejes de ofrecer el lado necrosado de tu consciencia, ese donde todo rebota e invita a escribir de memoria. Aún tengo el barro entre los dedos y también el espanto de aquella noche de octubre del pasado año, donde el abandono era más notable que el fenómeno o la rotura del barranco. Quien escribe no siempre puede ser luminoso, ni acertado, o irónico. Por eso hay días en que el relato sale sin magia, sin deseo, sin lo que tiene que tener el disparo certero de una columna o un texto periodístico.

