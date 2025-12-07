El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Algoritmos

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Cuando se detecta un peligro, el ser humano tiende a ponerse a buen recaudo. Se toma su tiempo para observar el tamaño y la amenaza ... del monstruo, estudia sus posibilidades de defensa e intenta adivinar sus flaquezas. Si nuestra desigualdad es enorme y nos sabemos frágiles, nos queda evitar el choque frontal, intentar pasar desapercibidos y buscar las fisuras de esa amenaza que casi siempre están ahí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  7. 7 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  8. 8

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  9. 9

    La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas
  10. 10 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Algoritmos

Algoritmos