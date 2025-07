Más información, menos verdad

Cuanta más información tenemos, más difícil es nuestro acceso a la verdad. Escoger qué es cierto y qué no es más complicado que decidir una ... serie en las plataformas: hay tanta alternativa que uno se ahoga. A esto se suma que, si buscamos noticias en redes sociales, el algoritmo nos va a dirigir hacia 'nuestra verdad'. Conozco a un tipo que estaba convencido de quién iba a ser el nuevo pontífice: metió su nombre varias veces en Google (supongo que seguido del calificativo 'papable') y durante semanas le saltaban noticias sobre la inminencia y certeza del nombramiento del fulano. Huelga decir que no fue papa.

Los algoritmos (incluso la IA cuando le hacemos preguntas sesgadas) tienden a ofrecernos lo que creen que más nos va a gustar. ¿Está seguro de que ha escogido usted sus vacaciones? Porque yo soy absolutamente consciente de que el algoritmo lo ha hecho por mí. Y me he dejado, qué demonios. Por eso, ante los hechos tan graves que estamos viviendo en el país y en el mundo, es muy recomendable ver informativos o prensa de uno u otro signo para intentar discernir. Comprobará que a veces parece que vivimos realidades paralelas. Y que su vecino y usted pueden estar escuchando una interpretación y la contraria a la vez sobre un mismo hecho. Quizá sea una respuesta a lo que demandamos. Quizá es lo que se merece una sociedad relativista que piensa que no hay una verdad, por eso se le ofrecen varias. Quizá es que no buscamos la realidad, sino a quien culpar de la misma. No buscamos lo objetivo, sino un bando. Para pelear contra el otro.