Era verdad lo de la mochila

Se acaba de demostrar que si los políticos te recomiendan aprovisionarte por si hay una crisis, es como cuando le preguntabas a tu madre («no, ... por nada…») cómo se arreglaría un jarrón bueno que se hubiera roto. Esta semana ha cobrado sentido lo de la 'mochila anticrisis'. Pero, jobar: 6 litros de agua, productos de higiene, tropecientos medicamentos esenciales… Si nosotros, que somos 7, tenemos que coger 42 litros de agua, media farmacia y demás, yo no puedo usar una mochila. Tengo que alquilar una autocaravana. O comprarme un hospital.

Mención especial para la navaja suiza. Que si hubiera habido que defenderse de revueltas, tiene la misma utilidad que atacar con un cortaúñas. Por último, me hace gracia lo de las cartas. «Bah, seguro que si dejamos al país sin electricidad se calman jugando al mus». A la cuarta partida de la escoba, mis hijos ya te están quemando algo (o clavándose las navajas suizas). ¡Pero si un libro (incluso electrónico) ocupa menos! ¿De verdad a nadie entre las autoridades se le ha ocurrido recomendar este entretenimiento? Desconfío de quien no lee.

En fin, todo esto es, en palabras de la UE, para sobrevivir hasta que las autoridades ya puedan hacerse cargo de sus necesidades básicas y usted pueda despreocuparse. ¿Cómo fiarme de alguien que me dice que me despreocupe, pero no sabe cómo ocurrió el apagón, ni si volverá a ocurrir? ¿Cómo fiarme del que solo 'sabe' que por su culpa no ha sido? ¿Cómo fiarme del que me dice que, ante una supercrisis, me las arregle con un cortaúñas y jugando a la escoba? ¿Cómo fiarme de alguien que me pide que me monte una mochila tamaño 'me voy a vivir a Groenlandia' y no te recomienda que metas… un maldito libro?