Yo, mí, me, conmigo

Al hablar de mis libros, suelo hablar en primera persona del plural: «nos documentamos mucho…», «decidimos dar un giro al personaje…». Un día, una señora ... me cortó y me dijo: «¿Es que tiene usted a un equipo detrás para escribir el libro?». No. No es eso. O sí.

Cuando era joven (iba a poner 'más joven' pero el autoengaño va perdiendo fuerza), me pasó algo en el trabajo. Estábamos con un cliente mi jefe y yo, que era un junior. Y yo iba diciendo al cliente cosas del tipo «en mi opinión…», «creo que deberías…». Y al salir de la reunión me dijo mi jefe (sin mala cara): «Alfonso, si esto va de ti y no de nosotros, en la siguiente me levanto y me voy». Desde entonces, intento no usar la primera persona para nada en lo que me sienta apoyado: es decir, en casi todo. En mis novelas (por mi familia, amigos, editores) más que en cualquier otra cosa.

El otro día tuve el honor de presentar el libro en Chillida Leku. Allí conté cómo Eduardo dejó muchas aficiones, entre ellas el golf en el que era un cuasi profesional, por poner el foco en su trabajo. El hijo de Eduardo me explicó después que no fue «tan así». Su esposa le dijo: «Tu vocación no es el golf, Eduardo, es otra bien distinta. Céntrate». Poco después, Eduardo hizo un hoyo en uno. Cuando entró la pelotita, se acordó de su mujer. Cogió la bolsa de palos, se la regaló a su amigo y se fue. A centrarse en su obra, que no es solo suya. Es también de Pilar. De los dos.

Tendemos al yo para las buenas historias y al tú, para las malas. Y no hay mayor garantía de derrota que buscar el deleite individual en los éxitos, o el culpar siempre a los demás de nuestros fracasos. Compartamos los primeros y asumamos en primera persona los segundos.