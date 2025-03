Comenta Compartir

Se nos van dos amigos a vivir a un océano de distancia. Pena. Porque son pocos los amigos de verdad que uno va atesorando en ... la vida. Se pueden contar con los dedos, y no con todos (los dedos de las manos, los dedos de los pies, nosequé y nosecuantos, suman 23…). No. Me refiero a los de una mano y media, como mucho.

Se van a una aventura que los suyos aplaudimos. Entre suspiros, pero aplaudimos. La vida pasa muy rápido. Y hay que llenarla de proyectos de verdad, de los que recordaremos cuando, dentro de muchos años, nos giremos desde la atalaya de la senectud, a observar el valle de lágrimas de nuestra vida. Siempre que alguien renuncia a todo por algo nos removemos por dentro. Nos preguntamos si nosotros mismos estamos donde debemos. El día a día nos va tejiendo una zona de confort con ataduras. Ataduras que nos sostienen, pero que quizá no nos permiten saber si podríamos vivir sin ellas. A veces hay que quitar lastre para levantar el vuelo. A veces hay que girarse hacia aquel con quien compartes la vida y valorar si la apuesta que hicisteis fue un órdago o un mero farol. Por eso me gustan esas «apuestas de dos». Apuestas del todo por el todo. Algo se muere en el alma al ver un amigo partir, pero es bueno que duela. Decía Teresa de Calcuta: «Si amas y duele, es buena señal». Pues esto duele, porque un amigo es un tesoro. Son amigos que no juzgan, sí comprenden, pero siempre corrigen porque te quieren mejor. Ya dijo Aristóteles que la verdadera amistad es la que acompaña a uno hacia la virtud. Y replicando a Jack Nicholson en 'Mejor Imposible', son amigos… que hacen que queramos ser mejores personas.

Temas

Madre Teresa de Calcuta