Recuerdo que cuando llegué en los noventa al Departamento de Español de la universidad de Temple (Filadelfia) para trabajar como 'T. A.' (Teacher Assistant) en la asignatura de Lengua, uno de mis colegas latinoamericanos exclamó con retintín: «Aquí viene la de la madre patria a conquistarnos». Le contesté con cariño que allí el único descendiente de los conquistadores españoles era él (visiblemente mestizo), porque mis ancestros era evidente que se habían quedado en la península, donde varios siglos después había nacido yo. Al poco tiempo, aquel colega mexicano, al igual que una argentina, un brasileño, una italoamericana que hablaba perfecto español y una dominicana y un puertorriqueño, ambos de apellidos vascos, éramos inseparables. Organizábamos saraos casi cada fin de semana, bailábamos lambada, tango o merengue y bebíamos cachaza, tequila o ron. A nadie le importaba de dónde procedía el otro y las diferencias eran utilizadas a favor: «Tú el sábado cocinas unas hallacas, yo hago una tortilla de patata y aquella que traiga unas empanadillas argentinas...».

Lo nuestro sí que era una auténtica fiesta de la hispanidad. No como el Columbus Day de la vecina Nueva York, una celebración dedicada a Cristóbal Colón cien por cien italiana. Que vale, que Colón sería genovés, pero a la que puso en el mapa y en la historia universal con su famoso descubrimiento no fue precisamente a su tierra natal. Ahora, los que piensan como aquel colega mío de la universidad de Temple han derribado la estatua de Colón en Los Ángeles. Le acusan de «atrocidades» y «genocidio». No sé si los italianos se habrán dado por aludidos, pero aquí algunos ya han puesto el grito en el cielo.

Sin llegar al aspaviento (no vaya a ser que al huevo de Colón le sobre testosterona), habría que recomendar a esos neoinquisidores y revisionistas que analicen a fondo las culturas prehispánicas. Descubrirán que hay que demoler todas las pirámides, de Tzitzén a Teotihuacán, donde se practicaban horrendos sacrificios y los conquistadores indígenas se comían el corazón del enemigo. Tal vez lo único capaz de redimir al ser humano y evitarle nuevos errores históricos sea volver al mono. Algunos en ello están.