Más coches no

Establece la sabiduría de los tahúres que, si no identificas al primo en la mesa de póker, puedes estar seguro de que el primo eres tú. Tengo un amigo que sostiene por su parte que, si notas que en tu casa la familia cuchichea demasiado a tus espaldas, hay dos opciones y ninguna es buena: o van a meterte en una residencia o te están organizando una fiesta sorpresa. Lo que quiero decir es que a veces adviertes que a tu alrededor se organiza algo que terminará afectándote, pero de lo que no conviene que te enteres porque te vas a enfadar mucho. Por ejemplo, limitar el acceso de coches privados al centro de la ciudad. «Las medidas no van a ser populares», dijo ayer Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente, en el Parlamento vasco. «La principal medida para atacar el cambio climático es limitar el acceso de vehículos a las ciudades». La viceconsejera respaldaba así el diagnóstico de los expertos en la conferencia internacional sobre cambio climático que se celebró recientemente en San Sebastián. Al escucharla -«O actuamos en el tráfico o no tenemos nada que hacer»-, era fácil recordar a Juan María Aburto en una conferencia internacional sobre movilidad sostenible que se celebró recientemente en Bilbao. El alcalde mencionó allí la inevitabilidad de los «incentivos positivos o negativos» para controlar la afluencia de coches.

Lo curioso fue que hace no tanto, en junio de 2017, el alcalde Aburto y Alfonso Gil, su socio de gobierno, tuvieron la mayor crisis del mandato a cuenta de un pedazo de incentivo negativo: peajes de acceso al centro de Bilbao en hora punta. El lío que se organizó. Como si Gil hubiese propuesto prescindir de la mantequilla en los bollos diferenciales. Dos años después, en el Gobierno vasco hasta le ponen fecha a la limitación del tráfico en las capitales: a partir de 2025.

Cierto que se hace desde una consejería en manos del PSE y que los ayuntamientos tendrán mucho que decir en este asunto. Pero la dinámica de la insinuación y la negación, esa yenka milimétrica del sí pero no, es ya un poco ridícula. Si es tan evidente y tan inevitable, debería decírsenos claro: más coches no. Incluso podrían los mandamases entonarlo con la música de la canción aquella de Los Calis en contra de otra sustancia peligrosa y pasada de moda. «Gasolina, diablo vestido de ángel», cambiándole la letra, en este caso.