El PNV lo tiene claro Los jeltzales, con los sondeos de cara, no quieren riesgos hasta las municipales y forales de mayo. Nada de extender el pacto estatutario con EH Bildu a las Cuentas vascas y apoyo al Gobierno Sánchez. ¿Problemas? Corrupción y normalización Rafa Gutiérrez ALBERTO AYALA Domingo, 28 octubre 2018, 01:22

El PNV de Andoni Ortuzar y del lehendakari Iñigo Urkullu parece haber hecho análisis de situación a unos meses para las elecciones municipales, forales y europeas del 28 de mayo (también autonómicas en la mayoría de las comunidades, incluida Navarra) y ha quedado lógicamente complacido. Así que nada de arriesgar en el tiempo que resta hasta la cita con las urnas, salvo que sea imprescindible. Toca mantener la posición.

Cualquiera en su lugar haría otro tanto. Basta con observar los datos del último Sociómetro del Gabinete de Prospecciones Sociológicas de Ajuria Enea. Datos, por cierto, no cuestionados prácticamente por nadie, a diferencia de los del CIS que dirige el antiguo guerrista José Félix Tezanos desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, que no convencen.

El estudio avanza la victoria del PNV en cinco de las seis grandes instituciones. En concreto en las Juntas Generales (los parlamentos) de los tres territorios, que son los que luego eligen a los diputados generales. Y en dos de los tres ayuntamientos de capital, en Bilbao y en Donostia.

El único sinsabor para Sabin Etxea, y relativo, vuelve a llegarle desde Vitoria. La grisácea gestión del peneuvista Gorka Urtaran al frente de la Alcaldía de la capital vasca puede propiciar que el PP vuelva a imponerse, esta vez con Leticia Comerón sustituyendo a Javier Maroto como cabeza de lista. Eso sí, los conservadores perderán votos, lo contrario que el PNV, que sube, como en todas partes.

Una foto como para volver conservador al mismísimo Pablo Iglesias. Y que es previsible lleve a Urkullu a rechazar la oferta planteada por Arnaldo Otegi en nombre de EH Bildu para pactar los Presupuestos vascos 2019. Salvo sorpresa de última hora vamos hacia una prórroga de las Cuentas que en las circunstancias actuales no es, según Ortuzar, ningún drama.

¿La razón? Todo señala que al PNV no le hace ninguna gracia la posibilidad de llegar a las urnas coaligado con su gran adversario actual, la izquierda abertzale, en los dos asuntos más relevantes del año: el acuerdo estatutario y las Cuentas vascas. Porque podría ahuyentar a votantes moderados de esos que el lehendakari cultiva con mimo cada día del año, aunque el 'no' pueda enfadar a unos cuantos pensionistas.

Tampoco son previsible cambios en la posición del PNV en Madrid. Sabin Etxea sigue apostando por los socialistas de Pedro Sánchez, aunque tiene cada día más claro que, como en Euskadi, tampoco habrá Presupuestos del Estado y sí prórroga. Aún así confía en que el gabinete socialista le transfiera algunas competencias, avance en el TAV y, sobre todo, aguante hasta otoño de 2019 o hasta 2020. Se conjuraría así el riesgo de que unas eventuales elecciones anticipadas pudieran devolver al poder a un centroderecha cada vez más a la derecha desde que Pablo Casado lidera el PP.

Los obstáculos

¿Camino, pues, despejado de obstáculos? No del todo. Ahí está la corrupción, porque el calendario lo ha situado ahí. Y la normalización y los presos, porque el PNV ha decidido jugar según sus convicciones y/o intereses, que colisionan seriamente con los de otros colectivos y partidos.

Sin resolver políticamente el escándalo de Osakidetza –en cualquier democracia consolidada que una OPE salga mal se salda con dimisiones sí o sí–, el juicio a los 26 imputados en el 'caso de De Miguel', una veintena de ellos exburukides, excargos públicos y militantes peneuvistas, enfila su recta final. Pendiente de que se confirme que la Fiscalía ha llegado a un 'pacto de caballeros' con siete u ocho encausados –a los que rebajaría la petición de pena a cambio de que incriminaran a quien fue 'número dos' del PNV alavés, 'Txitxo' De Miguel y a otros acusados– no está claro cuándo se conocerá la sentencia. Si no es absolutoria, todo lo que sea que se haga pública antes del 28-M, se barajó marzo, sería perjudicial para los intereses peneuvistas. Y es que colocaría la corrupción en el centro de la agenda de la campaña electoral.

En cuanto a la normalización y los presos etarras ha sido el PNV quien voluntariamente se ha situado en el escaparate. Con la unidad didáctica que el Gobierno Urkullu ha preparado para mostrar la historia de ETA en algunos centros escolares. Y a raíz del fallo del tribunal de Estrasburgo sobre la acumulación de penas por parte de algunos terroristas.

El trabajo de la Secretaría de Jonan Fernández –a quien el lehendakari mantiene contra viento y marea, señal inequívoca de que ejecuta fielmente sus órdenes– ha vuelto a tener la rara habilidad de concitar la crítica de una veintena de asociaciones y fundaciones de víctimas, del PSE, del PP y hasta del Gobierno central. Coinciden en que alimenta la teoría del conflicto y se blanquea la actividad terrorista de la banda. La bronca ha sido tan fenomenal que Urkullu ha tenido que dar la cara y anunciar que se abre a sugerencias.

En cuanto a la sentencia de Estrasburgo, aceptando contra todo pronóstico el atajo legal que halló el Gobierno Rajoy para no descontar a algunos presos etarras el tiempo de cárcel cumplido en Francia de los 30 años que como máximo pueden permanecer entre rejas en España, el PNV ha tomado la iniciativa para que el Congreso lo prohiba en el futuro. No le faltan razones éticas, políticas ni constitucionales para reclamarlo, pero seguro que enfada a muchas víctimas, lógicamente hartas de que la izquierda abertzale siga recibiendo a terroristas no arrepentidos de sus fechorías como a héroes.