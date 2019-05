China y EE UU: de la geopolítica al móvil

Si miras la historia de las civilizaciones, China siempre ha estado ahí mientras las demás entran y salen. Más recientemente, el dominio americano se fragua tras la guerra colonial y la guerra de Cuba, donde surge un nuevo patriotismo que, apoyado en una gran economía y estructura empresarial, impulsa su liderazgo mundial, construyendo el multilateralismo y la Organización mundial de Comercio (OMC). El mundo que conocemos y que hoy se tambalea. Estados Unidos y China compiten por quién será el primero de la clase en quince años, con EE UU con un PIB de 18 billones de dólares por 12 de China, que lidera ya la participación en el comercio mundial de mercancías, con más del 10 % del total. Para completar el cuadro, la libertad es un activo occidental que no está en China, donde el partido único manda con una visión de largo plazo.

Hoy, la tensión entre ambos países se viene manifestando en la guerra comercial que la propia Cámara de Comercio americana ha criticado. Pero su fondo es la batalla por la tecnología y su control. Hace ya unos meses se produjo la nada casual detención en Vancouver de la vicepresidenta de Huawei, acusada de saltarse las sanciones a Irán, por lo que Washington ha solicitado la extradición. Hay que recordar que se trata de la empresa líder en las comunicaciones 5G y que pone en el mercado el 10% de móviles activos, con más de 360 millones de unidades, de los cuales casi ocho están en España. Ahora, la Administración americana amenaza con prohibir, a partir de agosto, que los productores de semiconductores del país le suministren y veta su relación comercial con Google, de forma que sus usuarios no podrán actualizar su software ni acceder a servicios comunes. Como reacción, al día siguiente el presidente chino se pasea, casualmente, con su negociador jefe en la guerra comercial por una firma china especializada en tierras y minerales raros llamados a jugar un papel estratégico, de los que EE UU depende, con minerales como el escandio o el lantano, aparentemente imprescindibles para la producción de la tecnología electrónica.

Otra cuestión es el dominio militar donde Estados Unidos está estratégicamente localizado con 300 bases militares a lo largo de más de 100 países y dominando el control de los mares. China, consciente de su inferioridad militar y geopolítica y con la idea de librarse de ese cerco, impulsa la nueva ruta de la seda como un gran proyecto de conectividad global de ida y vuelta. Una red de conexiones en los cinco continentes, que se traduce en la construcción de oleoductos, gasoductos, centrales energéticas, carreteras, puentes y líneas de ferrocarril. Hay documentos de cooperación firmados con más de 120 países.

Además en el Pacífico, China, en contra del Derecho internacional y de la sentencia del Tribunal de la Haya, construye en los islotes del mar del sur de China para hacerse con el control de ese flujo por donde pasa una gran parte del tráfico marítimo global. En ese escenario, donde patrulla la Armada americana, está servido un próximo conflicto a mayor o menor escala. Según la opinión americana, desde que China se incorporó la OMC a principios de 2000 no ha hecho sino quedarse con lo con los beneficios del sistema global sin cumplir sus obligaciones. Los americanos le acusan de quedarse gratis con la propiedad intelectual occidental y forzar la transferencia de tecnología para estar en su mercado local, mientras ellos se mueven a sus anchas por el mundo.

La reciente visita del embajador americano nos daba una pista: «A Trump le preocupa China, no Europa». A pesar de los apuros arancelarios que aun sufrimos, parece que eso será finalmente verdad. Una buena pista nos la da el nuevo acuerdo americano con Canadá y México para remover los aranceles al acero y aluminio que parece ya cerrado. Nuestras exportaciones de tubos aún sufren la presión americana, así como la pérdida de mercados como el iraní. Pero la amenaza de Trump está centrada en el automóvil, al que da valor de símbolo y asocia a la seguridad nacional, y que puede penalizar a Alemania, que lidera la exportación al mercado americano. Por parte china, se sospecha que Estados Unidos ha decidido bloquear su crecimiento. Lo que parecía sólo una guerra comercial con una solución a corto plazo, parece hoy una posible guerra fría en toda regla, donde EEUU puede pretender que China no tenga una posición dominante en industrias estratégicas y en la inteligencia artificial, presionando a sus socios para que no participen en sus iniciativas.

Lo cierto es que Europa ve con recelo la penetración china en África, América Latina y Europa y tampoco es indiferente a la dependencia de muchos países europeos de su tecnología 5G. Pero el viejo mercader europeo siempre asoma y la reciente visita del presidente chino, con un pedido de 300 aviones en su cartera, ayuda mucho a disipar las dudas. Aunque hemos acompañado la sonrisa con una demanda de apertura para que las empresas europeas puedan entrar en China de una manera real, porque la balanza comercial con el gigante asiático ha sido, es y será a largo plazo deficitaria para Europa, incrementándose año tras año sus relaciones comerciales. Lo mismo ocurre con España, que anota récords anuales con China tanto en exportaciones como importaciones. En el caso del País Vasco, la relación comercial con China se ha enfriado desde hace cinco años y no pocas empresas deshacen el camino andado porque desconfían de perder su tecnología por casi nada.

Vuelvo a mirar la historia de las civilizaciones y compruebo que China siempre ha estado ahí. EE UU pretende frenar su nuevo impulso. Europa mientras tanto busca su sitio. Las dos grandes potencias se sitúan para gestar al nuevo orden económico que cambiará las reglas del OMC actual, por cierto, con sede en París.