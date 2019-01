¿Chalecos amarillosen Barcelona?

Este jueves quedó desconvocada la huelga indefinida de los taxistas de Barcelona. Tras seis días de ocupar la Gran Vía, han levantado el paro. Durante las seis horas que duró la votación pasaron por las urnas uno de cada tres de los que tenían derecho a hacerlo. El 53% decidió volver al trabajo. Hay que hacer notar que de los 4.720 participantes, 3.710 eran propietarios de licencia y 1.010 asalariados. El conflicto era previsible; cuando un negocio, o un servicio, entra en la libre competencia y se pone fin a un monopolio, la autoridad ha de saber conciliar en el litigio de intereses.

Echemos un vistazo a la historia. Al igual que los autobuses, los taxis entraron en Barcelona hacia 1906 y sucedieron a los coches de caballo. Estos automóviles de alquiler con conductor tomaron su nombre del galicismo 'taxímetro', aparato que marca la distancia recorrida y el precio a pagar. En los años veinte circulaban por Barcelona menos de trescientos taxis, pertenecientes a diversas empresas. Con la Exposición Universal de 1929 se produjo su 'boom': unos cuatro mil vehículos, motos taxis con sidecar, guerra de precios y de prácticas. Se impuso la exigencia de un mínimo de dos años de experiencia a los conductores para obtener licencia, y en 1934 se legisló una tarifa única y se uniformó el color de los taxis barceloneses: amarillo y negro. Hasta entonces, los taxis que llevaban una raya blanca sobre su color negro indicaban el precio de 40 céntimos por kilómetro; si raya roja, 50; si raya amarilla, 60; si azul, 80. Así quedó el popular nombre de 'flota amarilla'.

Hace unos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió la gestión de este asunto a las comunidades autónomas. La Generalitat, volcada solo en el 'procés', ha demostrado su falta de pericia para arbitrar aquí, lo que de entrada exige reconocer la realidad y tener buena voluntad; sus cargos tienen una práctica continua de ser arbitrarios y no atender siquiera las razones de las discrepancias. Es extraordinariamente irónico que el conseller de Torra haya querido recentralizar esta competencia reguladora, para devolver el problema al Gobierno de la nación.

Finalmente, han tomado una medida que no contenta ni a unos ni a otros. Es cierto que no es nada fácil lograrlo. No hay una fórmula mágica: ¿equiparar a los conductores de las nuevas compañías de alquiler con conductor, denominadas con las siglas VTC, con los taxistas, préstamos para las costosas licencias, indemnizaciones?

Con los asuntos mal planteados y peor resueltos se nos van las energías y los dineros de todos. Estos días se ha visto mucho malestar, angustia y excitación entre los trabajadores y sus familias, abocados al desespero (y una penosa adaptación de los resignados ciudadanos). Hasta el líder de los taxistas tiró al final la toalla en plena asamblea, rebasado por opciones aún más radicales que la suya. Ha habido agresiones brutales entre los componentes de ambas flotas: la amarilla y la negra. Y contra la policía. Esto no puede ser.

En Cataluña hay que agregar el efecto del mal ejemplo que los dirigentes secesionistas dan sin cesar: tolerancia y permisividad hacia 'sus' violentos, el propio Quim Torra alienta un día y otro a 'apretar' en la presión callejera (incluso acaba de denunciar a la Policía Nacional que, por orden judicial, detuvo hace unos días a quienes cortaron las vías del AVE en Girona). No es extraño que crezca la creencia del 'derecho a la impunidad' en todas las direcciones.

En 2014, con motivo del primer referéndum ilegal del 9 de noviembre y a pesar de las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional, Mas inició el fomento a la desobediencia a las leyes 'injustas'. Estos días y en otra nueva incoherencia, Carles Puigdemont, fugado en Waterloo, ha solicitado al Constitucional un recurso de amparo contra la Mesa del Parlament, encabezada por Roger Torrent (ERC), por no dejarle delegar su voto. Todo esto arruina el mínimo atisbo de sensatez social. La continuada irresponsabilidad tiene un coste muchas veces inesperado.

Envidiosos de su capacidad de paralizar, los separatistas no ven con buenos ojos a los taxistas; no son sus chalecos amarillos. Un influyente millonario extrotskista y ahora 'procesista' se acaba de quejar de que los taxistas «puedan bloquear una ciudad y no pase nada y que otros que se han manifestado pacíficamente estén en la cárcel y les pidan 25 años». Muestra una absoluta falta de vergüenza. Él sabe que miente; los demás, también.