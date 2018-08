la cesta de la compra El presidente de la Generalitat Quim Torra, se dirige hacia la reunión semanal del Govern en el Palau de la Generalitat. / EFE MANUEL ALCÁNTARA Jueves, 16 agosto 2018, 01:31

Con las cosas de comer no se juega porque los precios de los alimentos terrestres los fija el diablo, aunque ya sólo crean en él el Papa y algunos economistas laicos. En lo que va de año han subido 17 veces más que los salarios, sin contar con el aumento del precio de la luz, que es tan rápido como ella. Algunos productos básicos, como el aceite, que representa los santos óleos andaluces y por extensión de toda España, han llegado a encarecerse tanto que ya no saben cuál era su tarifa antigua. Si quejarse no fuera cosa de bellacos nos estaríamos lamentando todos, porque motivos no nos faltan. Lo que nos falta es dinero.

Hay que ocuparse de las 'recolocaciones' y de los llamados 'servicios de emergencia'. A la larga, el número de fallecidos coincide con el de nacimientos, pero lo que importa es el trayecto y el president Quim Torra está preferentemente ocupado en que vuelvan a su redil los noventa cargos destituidos cuando el Gobierno aplicó el artículo 155.

Es tiempo de despedidas y el último que por ahora se ha ido es Fernando Alonso, que ha anunciado que abandona la Fórmula 1. El gran piloto español consiguió dos títulos mundiales sin llevarse por delante a nadie, ni siquiera a él mismo. A veces, quien parte y reparte no puede quedarse con la mejor parte y tiene que conformarse con la que le toca sin soltar la cesta de la compra, no se la vaya a llevar Quim Torra, que casualmente pasaba por allí, con la boca abierta. Todas son personas vinculadas a los partidos independentistas, pero hay cosas que no se pueden atribuir al azar, que es la divinidad más poderosa que conocemos. Y la única que se ha dado a conocer.