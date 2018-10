EL CENTRO YA NO ESTÁ DE MODA Histórico objeto de deseo de PSOE y PP, persuadidos de que ahí se ganan las elecciones, hoy Casado derechiza a su partido para frenar a C's y a Vox, y Sánchez se esfuerza en sus guiños de izquierdas para controlar a Podemos. El PNV es la excepción ALBERTO AYALA Domingo, 7 octubre 2018, 00:08

Hubo un tiempo, que se prolongó durante varias décadas, en que el objetivo prioritario de los dos grandes partidos españoles del turno, PSOE y PP, fue controlar el centro político, captar a los votantes que se autodefinen así. Estaban seguros de que era la fórmula casi mágica para ganar elecciones.

Y no resulta extraño que así fuera. La democracia española que siguió a la larga noche de la dictadura franquista arrancó conducida por la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. Más que una fuerza centrista al uso, un variopinto conglomerado surgido del régimen anterior para evitar que la Transición se desmandara.

El PSOE intentó el asalto al poder desde la ortodoxia de izquierdas en 1979. Fracasó. De inmediato, Felipe González urgió a su partido a renunciar a una de sus señas de identidad, el marxismo, para ofrecer al electorado un rostro más moderado y ganar. «Compañeros, hay que ser socialistas antes que marxistas», clamó ante los suyos. El congreso socialista dijo 'no' y el político sevillano renunció a la secretaría general.

Apenas unos meses después, en septiembre, los delegados socialistas aceptaban la propuesta y reponían a su líder más carismático en la historia reciente al frente de la organización. En los comicios de 1982, el PSOE lograba una aplastante victoria y recuperaba el Gobierno por primera vez desde la Segunda República.

El proceso fue mucho más lento en la derecha, en la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga. Fue necesario que la UCD se hiciera el harakiri, antes de que el exministro franquista se apartara y entregara el bastón de mando de un refundado PP a José María Aznar para que los populares entrasen de lleno en la batalla por el centro y, gracias al desgaste socialista por la corrupción, alcanzaran unos años más tarde La Moncloa.

Hoy, tres décadas después, con cuatro grandes formaciones de ámbito estatal disputándose el voto, poco queda de aquel mapa. El centro parece que ha dejado de estar de moda. Da la impresión de que los principales actores de nuestra vida pública, los viejos y los nuevos, han dejado de creer que para alcanzar el poder hay que controlar el centro y se han lanzado a extremar sus posiciones: La derecha, hacia la derecha y la izquierda, hacia la izquierda.

Y ello por más que un tercio de los españoles siga definiéndose como de centro o, por ser más exacto, de centroizquierda. Según el último trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de septiembre, primero 'cocinado' por el veterano sociólogo del PSOE José Félix Tezanos, el 33,9% de los encuestados se posiciona en el centro, un 26,5% en la izquierda y sólo un 10,5% en la derecha.

Aun así, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, ha dejado atrás el ciclo de moderación -e inacción- de Mariano Rajoy. Y, confirmando los pronósticos que hicimos muchos analistas cuando ganó las primarias a la tecnócrata Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado a su partido claramente hacia la derecha.

Sus propuestas, dirigidas a recuperar a las decenas de miles de votantes que se han marchado a Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, y a neutralizar a Vox, el partido ultra que lidera el alavés Santiago Abascal y en el que milita José Antonio Ortega Lara, no han sorprendido. Desde la aplicación a Cataluña de un 155 más severo a que convocar referendos ilegales vuelva a ser delito, pasando por la ilegalización de las formaciones independentistas, la reasunción de competencias autonómicas y la negativa a seguir engordando el poder de Euskadi o Cataluña. También un retorno a la primera ley del aborto de la democracia, mucho más restrictiva que la actual. Alberto Ruiz Gallardón lo intentó. Sin éxito. Rajoy lo vetó.

De Cataluña a Euskadi

Con esta panoplia de propuestas, más la rehabilitación de la figura política de José María Aznar, claramente enfrentado con la dirección anterior, el joven político castellano busca cortar la fuga de votantes conservadores, sobre todo hacia Ciudadanos. Pero también hacia Vox, los ultras que hoy domingo pretenden llevar a cabo una gran demostración de fuerza en el madrileño Palacio de Vistalegre al calor del trabajo del CIS -que les da una intención de voto de un 1,5% con posibilidad de lograr un escaño en el Congreso-, y del repunte en Europa de toda suerte de populismos, neofascismos y ultraderechistas varios.

Hace treinta años este giro a la derecha de la derecha -que desde Génova se dice es temporal, hasta neutralizar a sus rivales más próximos en lo ideológico- se hubiera visto en el PSOE como la ocasión de instalarse en el centro y engordar su bolsa de votos por ahí. No ha sido así. La extremadamente precaria situación del Gobierno de Pedro Sánchez se lo impide. No sólo. Le obliga a hacer periódicos gestos hacia la izquierda para mantener el apoyo de Podemos y para que los de Pablo Iglesias -reinstalado en la moderación- no le metan la cuchara en su zurrón de votos.

Con el otrora centrado nacionalismo institucional catalán absolutamente radicalizado, sólo el PNV, y de una manera singular el lehendakari Iñigo Urkullu, tiene extremo cuidado en mimar a esos votantes de centro que tanto aportan a los jeltzales. Sería un sorpresón que los Joseba Egibar o Markel Olano -tan increíblemente entusiasmado él con el 'procés'- echaran por tierra lo sembrado durante años en esa línea por su partido.