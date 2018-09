Los cautelosos

A Pablo Iglesias siempre hay que agradecerle que no nos engañe más que con la verdad, aunque sea sólo la suya. Está convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez será el último formado por un solo partido, aunque esté partido por el eje. Los próximos que nos esperan serán de coalición, o bien del PP con Ciudadanos o del PSOE con él. La expectación no es demasiado grande porque todos sabemos lo que nos espera y lo que más nos preocupa es la subida de los impuestos. El augurio del secretario general de Podemos sería más creíble si no se hubiera equivocado tantas veces, pero es el riesgo de los precursores del porvenir, que antes estaba en las rodillas de los dioses y ahora ha ascendido a la bragueta.

Todo sería más fácil dentro de las dificultades si se pusieran de acuerdo los afines, pero la profecía de Iglesias es que nunca más habrá en España un Gobierno en solitario. La desunión también hace la fuerza, ya que todo depende de los que se unan. Con los impuestos no hay que ser excesivamente cauteloso porque las empresas se fugan antes de que les huela el culo a pólvora. Cataluña sigue siendo nuestro baremo aunque allí los termómetros sean distintos y el calor sea el de siempre, que eso depende de los acalorados. También hemos aprendido que hay que saber esperar sin esperanza, pero algunos seguimos siendo crédulos, nos cuenten lo que nos cuenten. Los descreídos necesitamos creer en algo, aunque sea en el más acá, que es el que nos pilla más cerca, sin barajar la Carta Magna. Y lo más lejos posible de los tahúres y de los excesivamente cautelosos.