Casado, inerme

La revelación de un encuentro secreto entre María Dolores de Cospedal y el entonces comisario Villarejo sobre la Gürtel no mereció hasta ayer valoración alguna del presidente del PP. Pablo Casado sostuvo que la exsecretaria general no había mentido, que su ejecutiva no tiene «nada que ocultar o temer» y que su «único compromiso es con los afiliados». El PP lleva años eludiendo responsabilidades políticas respecto a los sucesivos casos de corrupción en que se han visto envueltos muchos de sus responsables y nunca se ha empleado a fondo en la depuración de sus propias filas, más que cuando la situación se hacía insostenible y siempre a regañadientes. Ningún nuevo presidente podrá heredar un partido impoluto mientras los escándalos prosigan o continúen en marcha procedimientos judiciales cuya relevancia minusvaloran, como lo ha pretendido el propio Casado. Su ímpetu locuaz queda inerme cuando las revelaciones sobre irregularidades pasadas le restan credibilidad y solvencia; cuando se evidencia que no es capaz de deshacerse de su propio pasado para afrontar el futuro a la cabeza de un partido nuevo.