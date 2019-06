Alguien no repara en algo hasta que le incumbe. Nos ha ocurrido que al conocer el embarazo de la pareja veíamos, de pronto, a un montón de mujeres en estado. O caíamos en la cuenta de la cantidad de gente en silla de ruedas cuando empujabas la de un familiar. O fijábamos la atención en aquellos coches pequeños y casi inocuos con el permiso de la autoridad para estacionar donde buenamente les permitía un tráfico feroz. Me refiero a aquellos vehículos azules y blancos de Osakidetza sustituidos ya por eléctricos e inmaculados. Al cabo con la misma finalidad, la de atender a pacientes en sus propios domicilios.

Cuenta un dicho que «como en casa, en ningún sitio». Y es esta la máxima que aplica una brigada civil de nueve médicos (de ambos sexos, claro) y once enfermeras (valga la redundancia) con sesenta alaveses diarios que sustituyen el ingreso por sus propios dormitorios y salones. De acuerdo con motivos que siempre vienen al caso y observando tiempos pretéritos, y honrado me siento, de conocer al doctor Regalado y a buenas sanitarias que le acompañaban. Gracias por sus atenciones y sensibilidades.

Cuentan, y no lo traigo como cosecha propia, que las habitaciones hospitalarias representan un nido de virus. De tal modo que cualquier puede salir con lo que no tenía cuando entró. Así que, en la medida de lo posible, las paredes del hogar albergan análisis, mimos y cuidados de un personal con el que mantenemos una deuda sin caducidad. Eso sí, se me ha formado un glub al leer que la décima parte de esos pacientes tienen las horas, por arriba o abajo, contadas.