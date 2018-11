Ni este ni, sobre todo, el anterior gobierno habían encontrado tiempo para regular la ejecución bancaria de las hipotecas cuando el préstamo conexo resultaba impagado como exigía el sentido común y el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea. Tan es así que el alto tribunal nos había urgido, en diversas ocasiones, a aumentar el número de cuotas establecidas en la actualidad que son tres y que el proyecto, redactado por Luis de Guindos y presentado en el Congreso a finales de 2017, proponía elevar hasta las nueve en la primera mitad de la vida del préstamo y de doce en la segunda.

Pero si hasta ahora este asunto no había logrado concitar la atención del legislativo, ahora vivimos tiempos diferentes en los que hemos desarrollado una hipersensibilidad social ante las relaciones entre la banca (opresora, claro) y los clientes (oprimidos todos ellos, por supuesto). Por eso, los partidos políticos se han puesto de acuerdo para subir varios escalones, dejando atrás las intenciones del ministro anterior. Ya no serán tres, como ahora, ni entre nueve y doce como pretendía de Guindos, sino entre doce y quince. Ya le digo, estaba cantado. Si la ministra Celáa va a permitir pasar de curso sin aprobar todo el anterior, ¿Cómo no iba a suceder esto de seguir disfrutando del dinero de la hipoteca sin cumplir con la contrapartida de pago asumida?

Sinceramente, las tres cuotas impagadas me parece que suceden en un lapso de tiempo excesivamente corto como para iniciar los trámites de ejecución, pero hasta quince me parece excesivamente largo como para no haber ido al banco a contar la historia y presentar alguna alternativa.

Claro que esta noticia tendrá un aplauso social entusiasta. Pero yo contendría un rato la alegría. Por mucho que algunos bancos hayan tenido malas prácticas y hayan cometido abusos y por mucho que eso haya desatado los odios a las entidades, nadie, ni siquiera este gobierno bonito y compasivo les va a obligar a hacer lo que no quieran hacer. Podrán impedirles ciertos comportamientos, pero no obligarles a prestar a unos tipos que no recuperen sus gastos ni compensen sus riesgos.

Y esto va, precisamente de eso. Va de riesgos asumidos. Si éstos aumentan de manera importante, las entidades que los asumen harán una de estas dos cosas: o subirán los precios o serán más selectivo en las concesiones. O ambas a la vez. Es decir, después de divertirnos con los sufrimientos actuales de la banca, quienes vayan a pedir un préstamo hipotecario comprobarán que éste se ha encarecido y que los criterios de solvencia se habrán endurecido.