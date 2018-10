cambios El relevo en Siemens Gamesa no debe alterar su futuro. En Tubos Reunidos la solución es difícil El nuevo presidente de Siemens España, Miguel Ángel López , hasta ahora director financiero de Siemens Gamesa, junto al consejero delegado de la compañía, Markus Tacke. IGNACIO MARCO-GARDOQUI Miércoles, 17 octubre 2018, 01:13

A las personas de mi edad, los cambios nos alteran y, casi siempre, nos preocupan. Ayer hubo movimientos importantes en las cúpulas de dos empresas muy relevantes y por eso estoy alterado y preocupado. En Siemens Gamesa se cambió a la presidenta en un movimiento que no produce sorpresa dado el estado de las relaciones entre los principales accionistas y la nueva relación de fuerzas en vigor desde la entrada de Siemens en su capital. El cambio será, sin duda, importante en el nivel interno pero no debería afectar ni al posicionamiento estratégico de la compañía ni alterar en profundidad su futuro. El sector tiene una demanda mundial vigorosa, aunque esté sometido a fuertes tensiones de costes debido a los sistemas de subastas empleados para adjudicar los nuevos parques. La potencia de los accionistas, la creciente demanda impulsada por las reformas energéticas y el elevado nivel de la tecnología de la que dispone le permite abrigar un futuro complicado –quién no lo tiene–, pero también brillante.

El otro caso es diferente. Tubos Reunidos atraviesa una situación difícil desde hace algunos años, motivado por una terrible caída del mercado y de los precios de sus productos; unida a fuertes tensiones de costes, empujados por una acción sindical dura y poco dispuesta a reconocer y a aceptar los cambios que impone la coyuntura. La decisión de la Administración Trump de imponer unos aranceles elevados a los productos derivados del acero ha supuesto un grave revés que se suma a una larga serie de graves reveses.

Guillermo Ulacia es un gestor con una hoja de servicios brillante, pero deja la Presidencia de la empresa sin encontrar la solución a sus problemas. Hallar su lugar en un sector mundializado y de una feroz competencia, definir su cartera de productos, aliviar sus tensiones financieras y pactar la paz laboral es un programa muy fácil de definir pero extraordinariamente difícil de llevar a la práctica. A la vista está.

El mundo de la energía está convulso. Las elevaciones de los precios del petróleo pueden reanimar la demanda, pero será difícil que logren satisfacer a una oferta muy sobredimensionada. La banca, llegados a este punto, se mostrará más comprensiva y dispuesta a dilatar vencimientos y mejorar condiciones, mientras que no es de esperar que los accionistas planteen dificultades insuperables. Más complicado será contentar a una plantilla muy reforzada sindicalmente y poco dispuesta a asumir sacrificios, como ha quedado demostrado en los primeros escarceos.