Ni de izquierdas ni de derechas Las Cuentas de Sánchez e Iglesias son de inspiración opuesta a las de Urkullu EFE OLATZ BARRIUSO Miércoles, 17 octubre 2018, 01:13

Este fin de semana la burukide Itxaso Atutxa definía al PNV como «gente de orden». No obstante, hace tiempo, casi desde que abrazaron sin complejos el laicismo y un ideario cercano a la socialdemocracia -en una Euskadi que ha escapado por ahora a la pujanza de los extremismos populistas-, que Sabin Etxea ha logrado difuminar las fronteras clásicas entre izquierda y derecha. El lehendakari Urkullu se ha definido como «socialcristiano» y «republicano». Sus adversarios en las bancadas de EH Bildu y Podemos le acusan de abrazar las políticas «neoliberales». Pero lo cierto es que la apuesta del PNV por abarcar el mayor trozo posible del pastel empezando a cortar desde el centro le ha dado excelentes resultados, especialmente en las últimas elecciones municipales y forales.

En mayo próximo Sabin Etxea aspira a repetir gesta y es muy consciente de que su principal imagen de marca son la fiabilidad, la previsibilidad y el sempiterno papel de 'conseguidor' en Madrid. De ahí que no tuviera empacho en respaldar no uno sino dos Presupuestos de Mariano Rajoy, neoliberales según el mismo Pedro Sánchez que aceptó gobernar con ellos y que ha dicho estar dispuesto incluso a prorrogarlos si no logra convencer a los soberanistas catalanes de que aprueben los suyos. En Sabin Etxea siempre se han jactado de que, pese al rechazo que el PP despierta en la mayoría de votantes vascos, «se entendió bien» su papel de salvavidas de Rajoy por las contrapartidas que lograron a cambio.

Podría decirse que el PNV le ha cogido el gusto a ese rol de 'influencer' en el Congreso, aunque ahora la última palabra no la tienen ellos sino los «compañeros catalanes» a los que apela Ortuzar. Y por eso a los jeltzales tampoco les duelen prendas esta vez en poner su granito de arena para que Sánchez logre aprobar sus Cuentas y así prolongar la legislatura lo máximo posible. Es llamativo que, hasta ahora, Sabin Etxea no se haya pronunciado sobre el fondo del acuerdo PSOE-Podemos, sobre la letra pequeña de un programa electoral encubierto que lanza las campanas al vuelo a la hora de trazar las estimaciones de ingresos y es expansivo en el gasto y perezoso en la contención del déficit. Todo lo contrario que la doctrina que exhiben el lehendakari Urkullu y los tres diputados generales en Euskadi, que predican austeridad incluso en época de vacas gordas. Recordarán los lectores la teoría del caserío que esgrimió Unai Rementeria la semana pasada, la que aconseja hacer reparaciones en el tejado cuando brilla el sol y no cuando diluvia. Eso significa aprovechar el aumento de la recaudación para reducir la deuda y no para gastar a lo loco.

¿Cómo es posible entonces que el PNV se muestre dispuesto, sin grandes exigencias, a apoyar en Madrid unas Cuentas que beben de una inspiración opuesta? Porque las subidas de impuestos no afectan a Euskadi, donde ya se aplican algunas de las medidas sociales que Sánchez e Iglesias venden como revolucionarias. Sabin Etxea señala a Podemos Euskadi como los verdaderos incoherentes y apela a la estabilidad, a la importancia de preservar el acento vasco en la campaña de mayo y a la posibilidad de rascar nuevas transferencias que podrían quedar en el limbo si la legislatura termina y toma el poder el nuevo «ultranacionalismo» español, avisan. El propio Ortuzar ironizó, jocoso, con que lo más parecido a un Presupuesto de izquierdas es otro de derechas. Evocaba aquella célebre frase de Plá sobre la escasa distancia que separa a un español de una y otra ideología. En el espacio elástico en medio está el PNV, ojo avizor.