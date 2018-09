La caja que mata

La imposibilidad de encontrar los dineros necesarios para terminar la construcción del buque encargado por la naviera Van Oord ha sido la puntilla que termina con la vida mercantil de La Naval. La puntilla sí, pero no es la causa de su fracaso. Hace muchos años que quedó demostrado que las empresas pueden sobrevivir con pérdidas operativas, pero les resulta imposible hacerlo sin liquidez. La caja es quien tumba a las empresas, no la cuenta de pérdidas y ganancias. La historia de la reconversión industrial está plagada de ejemplos y éste es uno de ellos.

Se trata de una muerte anunciada, porque un astillero no puede confiar su futuro en la construcción de un solo buque y ¿cuántos barcos nuevos ha contratado La Naval desde que empezaron sus problemas? Sin pedidos para trabajar, sin costes para competir y sin empresario para dirigir, La Naval se enfrentaba a una situación carente de futuro.

Y, ¿ahora? Pues ahora tenemos un nuevo fracaso empresarial que dejará a 180 empleados directos sin trabajo y a 2.000 indirectos en problemas. A unos socios que habrán perdido su dinero y una parte de su fama; a unos proveedores con grave riesgo de contagio; a una banca que deberá trasladar créditos a pérdidas; a un entorno en preocupación creciente y a unas administraciones tanto más apuradas, cuanto más cerca estén de los problemas.

Todas las miradas se dirigirán a ellas. Algunas encabezarán manifestaciones y otras buscarán soluciones. No será sencillo. Desde luego recuperar la actividad en el mismo sector me parece una misión poco menos que imposible. La Naval ha dado ya suficientes «volatines» mercantiles como para intentar uno nuevo. Más fácil (pero ciertamente difícil) será la generación de nuevas actividades que puedan absorber los excedentes que se crean. Y para eso necesitamos emprendedores. Ya volvemos a lo de siempre. Los fracasos mercantiles no son una seña de identidad. Suceden todos los días en todos los lugares. La diferencia está en cuantas empresas nuevas nacen por cada una que muere. ¿Cómo es aquí la relación? Contéstese usted mismo. Mi cifra no me gusta.