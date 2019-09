Busca y captura Se esfuman tres de los investigados por la violación del parque de Etxebarria Dos de los jóvenes que han desaparecido, en una de sus pasadas comparecencias en el juzgado hace ya semanas. / JORDI ALEMANY PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Jueves, 5 septiembre 2019, 01:43

La madrugada del 1 al 2 de agosto una joven denunció haber sido violada por seis individuos en el parque de Etxebarria. La noticia causó en la ciudad una enorme indignación y no poca alarma: era la tercera agresión sexual que se cometía en un mes. Lo extraño es que a los pocos días el caso parecía a punto de causar también algo más infrecuente: estupor. Sucedió cuando vimos a algunos de los investigados, que habían sido puestos en libertad con cargos, saliendo de firmar en el juzgado entre cámaras de televisión. Y a los reporteros dirigiéndose a ellos como si fuesen futbolistas tras un entrenamiento. Y a alguno parándose a dar explicaciones con la despreocupación de quien está siendo investigado, pero no por una violación, sino por haber robado golosinas.

Desde luego aquellos tipos parecían incapaces de dar dos pasos sin infringir varias leyes en el trayecto. Y parecía poco probable que fuesen capaces de atenerse a su obligación de ir a firmar con regularidad al juzgado. Si los días posteriores a su puesta en libertad ni siquiera fueron capaces de evitar amenazar con navajas al encargado de un salón de juegos del Casco Viejo o de robarle el móvil a una mujer en Abando. Si se pegaron entre ellos en comisaría. Parece que a alguno le han pegado también fuera. Sería una comedia chusca si fuese posible olvidar la existencia de esa joven denunciando en el hospital, en comisaría, que ha sido violada. Es esa realidad terrible la que nos devuelve la evidencia de que el asunto es gravísimo. Y que para ocuparse de esa clase de asuntos están los jueces, que no deciden sobre la vida de uno a partir de sus intuiciones, sino sobre hechos concretos a partir de evidencias.

Ahora sabemos que tres de los investigados no han acudido a firmar al juzgado, añadiendo el incumplimiento de esa medida cautelar a unos expedientes policiales que serán ya enciclopédicos. Quizá sea la gota que colme el vaso de la indignación popular, pero tampoco nosotros deberíamos olvidar los hechos. Si los tipos no se quedaron en prisión desde un principio fue porque no pudo soportarse con la suficiente claridad su implicación en el delito. Ayer nos enteramos de que las pruebas de ADN parecen respaldar esa idea. Esos análisis parecen relacionar con la denunciante justo al único sospechoso que está en la cárcel desde el primer momento.