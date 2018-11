Esta es muy buena

Esta última es muy buena. El anuncio del Gobierno de que va a prohibir la circulación de los motores de combustión - gas oil, gasolina e incluso los híbridos -, en el año 2050 es una de las tonterías más grandes que he escuchado en mi larga y poco aprovechada vida. Me explico. La idea de mejorar la calidad del aire que respiramos en las ciudades me parece, más que buena, excelente. ¿Pero a qué viene este anuncio? Dado que hay muy pocas probabilidades que ningún miembro de este gobierno siga en activo dentro de más de veinte años, ¿Cómo saben quién estará al mando y qué pensará al respecto? ¿Cómo piensan dejar atada y bien atada -se acuerda-, esta promesa durante tanto tiempo?

Y eso no es lo peor. Lo peor es que un anuncio como este crea una enorme incertidumbre en sectores capitales de nuestra industria, como son el automóvil y el refino, que supera con mucho las escasas esperanzas que suscita. Si de verdad quiere el gobierno promocionar el coche eléctrico, cosa que me parece colosal, lo que tiene que hacer es fomentar la tecnología de las baterías, de su autonomía y de su tiempo de recarga y, si eso es algo que supera sus fuerzas, lo menos que podría hacer es diseñar un esquema de ayudas a su utilización y al despliegue de electrolineras. Claro que, por ahora, lo cierto es que los compradores de coches eléctricos son, en su gran mayoría, personas con rentas superiores a los 120.000 euros y ya me gustaría ver a Pedro Sánchez presentando un plan de ayudas para este colectivo que, hasta hoy mismo, ni siquiera considera como trabajadores.

El proceso lógico sería esperar a que la industria ofrezca coches eléctricos a precios asequibles y con prestaciones razonables y que la distribución complete una red tupida de acceso. Y luego, una vez logrado todo eso, llegará el tiempo de dar plazos para la conversión del parque móvil. Pero, ¿Cuándo dijo este gobierno que iba a respetar la lógica?