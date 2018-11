Una brizna de esperanza para cataluña A la espera de la sentencia a los dirigentes del 'procés' y mientras el secesionismo se agrieta, pierde la mayoría y renuncia a nuevos desafíos al Estado, sube el porcentaje de catalanes que cree que más autogobierno podría encauzar el problema Junqueras y Puigdemont en la manifestación convocada por la Mesa de la Democracia. / EFE ALBERTO AYALA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:01

Con la comunicación, el viernes, de las peticiones de pena tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado se ha iniciado la cuenta atrás para que a comienzos de año arranque el juicio contra los máximos dirigentes del 'procés' que no huyeron de España para sustraerse de la acción de la Justicia. Caso del expresident Carles Puigdemont y de quien parece haberse convertido en algo así como su secretario político, el exconseller Toni Comin.

Desde ya todo indica que el gran dilema que deberán resolver los magistrados que integrarán el tribunal es si los procesados, con el exvicepresident Oriol Junqueras a la cabeza, incurrieron en un delito de rebelión, porque hubo violencia, o en uno de secesión, porque se saltaron la legalidad, pero sin violencia. Parece improbable una tercera posibilidad, la desobediencia, que no lleva aparejada pena de cárcel. Menos aún la libre absolución que reclaman independentistas y nacionalistas. Parece.

A la espera de la vista oral y de la sentencia final con la que saldremos de dudas -que no se espera para antes del verano de 2019- los acontecimientos no se detienen. Aunque en este conflicto difícilmente puede hablarse de ganadores, en las últimas semanas es el independentismo quien peores noticias ha recibido.

El frente secesionista sigue cuarteándose. La sima entre los dos socios de Gobierno, el PDeCAT y ERC, se agranda de día en día. No solo. Los radicales de la CUP, los amigos de Sortu y de Arnaldo Otegi, han roto con los anteriores. Y hasta el partido heredero de la desaparecida Convergència, el PDeCAT que lidera David Bonvehí tras la caída en desgracia de la independentista moderada Marta Pascal, se ha partido por la mitad respecto a la Crida que impulsa Puigdemont. El supermovimiento superador de las actuales formaciones con el que soñaba el expresidente huido apenas ha logrado captar a la mitad de los militantes del PDeCAT, entre los que no figura el también expresident Artur Mas.

A ello hay que unir que la obsesión de Puigdemont y de su valido y sustituto en el Palau de la Generalitat, Quim Torra, por colisionar una y otra vez con las instituciones del Estado español ha terminado con la mayoría 'indepe' en el Parlament. ¿Causa? La negativa de los postconvergentes a acatar la decisión del juez Pablo Llarena de inhabilitar a los parlamentarios presos, aunque permitiendo que deleguen el voto en un compañero libre, como sí han hecho sus aún socios de Esquerra Republicana.

¿Se acuerdan de los planes que postconvergentes y republicanos anunciaron en primavera a bombo y platillo? Por ser más precisos, ¿recuerdan que se iba a crear un Consell 'de' la República en Bélgica, con su correspondiente asamblea parlamentaria, que iba a ser quien dirigiera realmente los destinos de Cataluña, quedando el Govern y el Parlament de Barcelona como subordinados para gestionar el día a día? ¿Y que asimismo se iba a poner en marcha un Forum Social Constituyente para elaborar las bases de la Constitución de la República Catalana?

No más líos

Pues bien, ya tenemos un Consell 'per' la República -no 'de' la República- que, claro, tiene poco que ver con el que se avanzó. Éste lo va a presidir el voluble Comin, no va a tener conexión oficial con la Generalitat, se va a financiar con aportaciones privadas y se va a dedicar a internacionalizar la cosa catalana. También habemos Foro. Lo preside el excantautor Lluis Llach. Pero su única misión pasa a ser organizar un debate sobre lo que podría ser la futura Carta Magna del antiguo Principado.

Y es que, afortunadamente, parece que nadie quiere volver a saltarse la ley y a tener que afrontar las consecuencias legales. Mejor seguir con las bravatas verbales, como Torra o Jordi Cuixart (Òmnium). Y, en el caso de ERC, trabajando para lograr una mayoría real por la secesión.

Son pequeños detalles que aportan una brizna de esperanza sobre el futuro de Cataluña. De que se reconduzca democráticamente el desafío lanzado al Estado por la minoría secesionista, amplia (47,3% en las últimas elecciones) pero minoría al fin y a la postre.

A ello hay que añadir dos datos relevantes que aportaba esta semana un sondeo de 'El Periódico de Catalunya'. La catarata de acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses apenas ha reducido en un 0,1% el porcentaje de catalanes que volvería a votar a alguna de las opciones soberanistas (ERC, PDeCAT y CUP) en unas nuevas elecciones. O lo que es igual, que estarían en condiciones de repetir mayoría en el Parlament del Parc de la Ciutadella.

Cataluña, pues, sigue prácticamente partida por la mitad entre independentistas y unionistas, con una leve mayoría de estos últimos. Sin embargo, sólo un 35% (nada más pero también nada menos) cree que la única salida es la independencia. Mientras que un 56% opina que podría hallarse una vía de salida si se mejorara el actual grado de autogobierno de que disfrutan los catalanes.

Clavos a los que asirse quienes piensan -pensamos- que el problema político catalán debe tener una solución política. Eso sí, cuando pase la tremenda bronca y las elecciones que seguirán a la sentencia a los líderes del 'procés' si, como se espera, es condenatoria.