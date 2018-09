El brexit, aún más difícil Cuanto más se complican las negociaciones, más altas se escuchan las voces que claman por un nuevo referéndum Theresa May. IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 23 septiembre 2018, 00:38

El asunto del Brexit se ha tornado confuso y complejo y las negociaciones se encaminan hacia ese final dramático y extenuante tan habitual en el ámbito de la Unión Europea (UE). Probablemente, más dramático de lo habitual. Aquí no hay solo dos posturas enfrentadas alrededor de la mesa negociadora pues cada posición tiene sus propios enfrentamientos internos. La UE aparenta ser más homogénea alrededor del duro jefe de las negociaciones Michel Barnier, pero debajo de la mesa cada país tiene sus propios intereses que, si no han aflorado del todo, lo harán más tarde, cuando haya que redactar el texto del acuerdo final. No todos los países tienen la misma intensidad de intercambios comerciales con el Reino Unido, ni todos el mismo flujo de residentes en uno y otro sentido.

Al otro lado de la mesa, los británicos no acaban de dar con la tecla de la unidad. Ni mucho menos. El referéndum dividió en dos a la sociedad británica, pero lo hizo de un modo completo, invadiendo sectores económicos, zonas geográficas, rangos de edad y... partidos políticos. Ni todos los intereses económicos buscan lo mismo; ni todas las zonas, ciudades y ámbitos rurales, exigen lo mismo; ni Escocia pretende lo mismo que Irlanda del Norte; ni todos los conservadores apoyan a Theresa May; ni todos los laboristas siguen a Jeremy Corbyn; ni los jóvenes piensan lo mismo que los mayores. Vamos, lo más parecido a un caos expresado en medio de un desbarajuste.

Cuando May habla -lo acaba de hacer en la cumbre de Salzburgo-, mira con un ojo a Donald Tusk y con otro a su propio partido, en el que los díscolos son tan numerosos como fuertes y descarados; todo ello sin dejar de pensar en su electorado -al que tendrá que acudir más pronto que tarde-, sin dejar de vigilar a los laboristas y sin desconectar de la opinión pública.

De momento, el contenido de la negociación es insoluble para quienes negocian e incomprensible para el resto de los mortales. Pero es fácil identificar los dos grandes escollos. El primero es la línea roja de la UE: El que se va no puede obtener una posición mejor que el que se queda. Esto es obvio, pues de los contrario se abriría, en el mejor de los casos, una especie de permanencia a la carta inmanejable. Ello conduce a la imposibilidad de trocear el sistema de libertades. Si las personas no pueden circular libremente, será imposible que lo hagan los servicios y difícil que lo hagan las mercancías y los capitales.

Este escollo europeo suscita el escollo británico. Renunciar a todas las libertades es renunciar a mucho y su impacto real sobre la economía sería terrible. Además de abrir las carnes del problema irlandés. Dicho de manera simple, si el Reino Unido dejar de ser una unión aduanera, Irlanda del Norte dejará también de serlo, lo que obligará a levantar una frontera física con la República de Irlanda. Un tema importante en lo económico y extraordinariamente sensible en lo político. Y, para evitar la frontera, es necesario alcanzar un acuerdo muy alambicado, tanto en los intercambios internos, como en la política comercial exterior que, ni por asomo, está cercano.

En esas estamos. Cuanto más se complican las negociaciones, más altas se escuchan las voces que, a uno y otro lado de los espectros políticos, económicos y sociales claman por un nuevo referéndum. Theresa May lo niega con tozudez, pero ya veremos que pasa al final. La propuesta tiene todo el sentido. El pueblo se expresó acerca de la idea de salir o de quedarse; pero ahora habría que concretar qué significa e implica salir y decidir si la salida concreta pactada es mejor que el quedarse anterior. Creo que son dos cosas muy diferentes. Considerando que la votación se planteó mal, al faltar información real y sobrar información interesada y sesgada y que la consulta se saldó con matices importantes al resultado final -por ejemplo, los jóvenes perdedores, que padecerán más años las consecuencias del Brexit, votaron en contra de los mayores triunfadores que las soportarán menos-, volver a votar no es faltar las respeto de los votantes, ni violar las reglas de la democracia. Sería, simplemente, un ejercicio de claridad y responsabilidad. Se juegan, nos jugamos todos, mucho.