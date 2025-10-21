El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrega del Premio Planeta 2025 al escritor Juan del Val. E. P.

Élite cultural

Crítica de televisión ·

Hay un discurso de acoso y derribo, de amateurización y frivolización

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 21 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Recuerdo, hace no mucho, estar haciendo tiempo en un centro comercial antes de entrar al cine a ver un filme programado únicamente en versión original, ... con subtítulos en español, en multisalas. Incomprensiblemente, cada vez es más habitual este hecho en la cartelera. Mientras combatía el tedio, observando a mi alrededor durante la espera, caí en la cuenta de que un grupo de niños celebraban un cumpleaños en una cadena de hamburguesas. El rey del día desenvolvía los regalos con fruición. Una camiseta de fútbol, una gorrita playera, un monstruo de esos de goma que se estira hasta el infinito…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  3. 3

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en el BEC ya están agotadas y anuncian una nueva fecha
  6. 6

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  7. 7 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  10. 10 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Élite cultural

Élite cultural