Serie 'La mujer del camarote 10' Netflix

Intriga en alta mar

Crítica de televisión ·

'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director

Boquerini

Boquerini

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:41

Comenta

He aquí una intriga que quiere imitar a las de Agatha Christie e incluso la 'Alarma en el expreso', obra maestra de Alfred Hitchcock, pero ... que se queda en un quiero y no puedo, sobre todo por la incapacidad de los guionistas. Es una película titulada 'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, que acaba de estrenar en su plataforma. Está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director, a partir de un best seller de Ruth Ware, y como casi siempre, cuantas más manos se meten en un guion peor es el resultado.

