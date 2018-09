Bien hecho

Tengo un amigo que me afea las críticas que realizo de las actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues a ver si este comentario le calma un poco. En su intervención de ayer en la Comisión específica del Congreso de los Diputados, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, -una de las pocas que conoce lo que gestiona-, anunció varias medidas con las que estoy muy de acuerdo. La primera consiste en suspender el impuesto del 7% que grava a la generación. Podría suponerse que le ha dado un súbito ataque de generosidad, que va en sentido contrario a la voracidad impositiva que muestran sus compañeros de gabinete, pero no. Lo cierto es que el coste del CO2 ha subido tanto, y es un ingreso, que proporciona dinero más que suficiente para compensar la suspensión decidida. Han sido muchos, no solo en el PP, sino también expertos próximos al PSOE que la han defendido y eso tiene más mérito. Ya saben que en este país es costumbre hacer lo contrario a lo que propone la oposición, en ocasiones, por el mero hecho de que lo plantee la oposición.

Luego aseguró que va a introducir mejoras en la cobertura a los consumidores más vulnerables que reciben el llamado bono social que completará con un nuevo bono de calefacción, que será de ayuda en los meses venideros si, como se espera, la tarifa continúa su escalada en los próximos meses de frío invierno. Y es seis meses presentará una nueva estrategia contra la pobreza energética. Una idea necesaria que habría que estudiar en conjunto con el resto del paquete de ayudas sociales.

Aunque no es éste el mayor problema social al que nos enfrentamos, dado su monto real y la existencia de una mayoría de consumidores, domésticos y empresariales, que negocian el precio de la electricidad por vías menos expuestas a los vaivenes de la coyuntura, no cabe duda de que la evolución de las tarifas es un asunto que despierta las alarmas sociales y que recibe una gran atención de los medios de comunicación.

Así que la ministra ha demostrado cintura y rapidez de reflejos y ha ido al centro del problema. Le recuerdo que el precio estricto de la energía supone el 27% del total y los impuestos se llevan un creciente (por el mencionado CO2) 22% de la tarifa. Primas y beneficios a la insularidad aparte.