Yo creía que era de Bilbao. Pero por lo visto no nací tan en el centro. Y eso que vine al mundo en la calle Egaña... El otro día, tras un fin de semana en Sevilla, aterrizo en Loiu, me monto en el bus del aeropuerto (mucho más eficiente y barato que los de otras ciudades, todo hay que decirlo) y me encuentro con un vídeo promocional de mi tierra que, en inglés, euskera y castellano informa al visitante sobre la calidad de la gente que está a punto de conocer. O sea, nosotros, los vizcaínos. «Somos de piedra» (aparece un frontón y la mano de un pelotari). «Y somos de seda» (se ve la mano de un bebé arropada por la de un adulto). «Somos de dulce» (un niño mordiendo una carolina). «Y de salado» (alguien comiéndose un pincho). «Somos de agua» (la famosa ola izquierda de Mundaka). «Y somos de tierra» (una azada cavando una huerta).

Hasta aquí todo más o menos normal. Ya sabemos que la publicidad es propensa a los ataques de lirismo. Lo malo es cuando el rapsoda se viene arriba: «Somos de cuidarnos» (aparece un tío haciendo footing). «Y de cuidar» (la mano de un adulto joven acariciando la de una anciana). «Somos de darlo todo» (fans bailando en un concierto de rock). «Y de no pasar una» (una mano frenando la violencia machista). En fin, no recuerdo ya cómo seguía, pero la conclusión que saqué (yo y todos los pasajeros de aquel autobús) es justo lo que están pensando: que somos la hostia.

Y no digo yo que aquí no haya gente maja, pero ir vendiendo que este es un paraíso exento de violencia machista, donde todo el mundo está en plena forma y a los ancianos se les colma de mimos, me parece exagerar. Si ponemos las expectativas tan altas nos arriesgamos a decepcionar al turista. Además, esas alabanzas deberían cantarlas los de fuera cuando se van de esta tierra. No autoproclamarlas nosotros en cuanto acaban de poner un pie en ella. Antes se nos educaba en la humildad y el vanidoso estaba mal visto. Hoy somos rehenes de la propaganda. Aquí y en cualquier otro lugar lo que se lleva es venderse, el autobombo es la nueva religión. Por eso no puedo evitar imaginarme el 'contravídeo', con un visitante que en euskera, inglés y castellano nos pregunte: «¿Vosotros no tenéis abuela?».