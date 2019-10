Lo atrevido «La cosa más importante que tengo que deciros hoy es que el pelo importa. Es una lección de vida que mi familia no me enseñó» Hillary Clinton. / AFP ROSA BELMONTE Madrid Jueves, 3 octubre 2019, 00:10

Dice Hillary Clinton que lo más valiente que ha hecho en su vida es seguir con su marido. The Good Wife. Quedarse con el presidente después del lío de Monica Lewinsky (y de que el Senado absolviera a Bill Clinton del juicio político). No estamos para Nora de 'Casa de muñecas'. Irse habría sido lo fácil. Lo atrevido o valiente (gutsy en el original) es tragar. O lo que sea. Son tiempos de libertad para las mujeres. Françoise Giroud, que además de enseñar a André Gide a usar el yoyó fue secretaria de Estado de la Condición Femenina con Giscard y Chirac, podía entender a una mujer que permanecía junto a un hombre que le pegara ocho veces al día si lo amaba. «Pero no si no puede pagar el alquiler. Eso es lo más humillante del mundo». Pegar o pegártela, da igual en el caso de Hillary.

Ahora está promocionando con su hija un libro que han escrito sobre mujeres que les han inspirado ('The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience'). En la televisión le preguntaron qué era lo más valiente que había hecho. Personalmente, permanecer casada. Políticamente, sus campañas presidenciales. Pero en su caso, una cosa y otra son públicas. Igual que es público el pelo, como acabó aceptando en aquel discurso a estudiantes de Derecho: «La cosa más importante que tengo que deciros hoy es que el pelo importa. Es una lección de vida que mi familia no me enseñó. Wellesley y la escuela de Derecho de Yale fallaron a la hora de enseñármelo también. Vuestro pelo manda mensajes a la gente. Prestad atención a vuestro pelo porque todo el mundo va a hacerlo».

'El crack cero', la última película de Garci, es muy antigua y por eso resulta moderna. Entre las novedades de la campaña de Pedro Sánchez y el PSOE está la palabra España. La gracia de mi hijo Roque, que a los 30 años dijo 'abercoque'. España, Garci y el matrimonio son hoy lo más atrevido.