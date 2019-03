El atractivo del gasto Análisis El planteamiento de Sánchez es prometerlo todo sin pedir nada a cambio ni reparar en el coste. Así se ganan votos pero no se aportan soluciones El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Ballesteros / EFE IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 31 marzo 2019, 01:00

Los políticos populistas plantean varios problemas y uno de los principales es que sus discursos son muy difíciles de contrarrestar y mucho más cuando se desarrollan en pleno proceso electoral. Hoy me refiero a Pedro Sánchez. Añada a eso la evidencia de que así como el PP de Rajoy se trasladó hacia su izquierda y dejó sin sitio al PSOE, éste se ha trasladado en igual dirección, cercenando el lugar en el que se había instalado Podemos. ¿Le parece una opinión exagerada? Pues repase la política fiscal diseñada por Montoro, que superó en muchas figuras impositivas incluso a los planteamientos de Izquierda Unida. También subió las pensiones y los sueldos y, si repasa la evolución de las cuentas públicas en los presupuestos planteados por Rajoy, concluirá fácilmente que no lo es. Si necesita aún más argumentos, recuerde los resultados obtenidos por el PSOE en las últimas elecciones. Si el PP hubiese evitado su caída en la charca ponzoñosa de la corrupción mórbida, estaría gobernando hoy con mayorías aplastantes.

Ahora, vemos como el PSOE, dirigido por un político tan leve como banal, se prepara para gobernar con cierta soltura (las encuestas dixit), mientras que Podemos se queda sin oxígeno electoral gracias, entre otras cosas, a sus infantiles riñas internas y a la corrupción, esta vez ideológica, de su estelar pareja de líderes.

Para ganar las próximas elecciones, Pedro Sánchez ha conducido a su grey a los pastos de la izquierda radical. ¿También le parece exagerado? Pues repase su indeterminada y poco clara postura ante el problema catalán, lea los proyectos de gasto social y mire los planes de ingreso fiscal. ¿Encuentra grandes diferencias con el programa de Podemos?

En la primera frase de este comentario le hablaba de lo difícil que resulta contrarrestar el discurso populista. En efecto, es así. ¿Cómo decir que no a propuestas que plantean seguir subiendo el salario mínimo, mantener la sanidad universal para todos los inmigrantes, mejorar la protección de los parados, no dañar el diseño de las pensiones y mantener su capacidad adquisitiva, regar con dinero a las comunidades autónomas y contratar a decenas de miles de empleados públicos a quienes se sube el salario por encima de la inflación? Me reconocerá que es casi imposible. Máxime cuando el coste de las propuestas se presenta lejano y ajeno, ya que recaerá solo sobre las empresas y los ricos, entes tan impopulares como escasos.

Trate de comparar el atractivo electoral de un gasto sin contención pagado con la subida de los impuestos a la banca y a las empresas con el de este otro mensaje: si las empresas pagan más impuestos, aumentan sus costes. Si aumentan sus coste intentarán: uno, trasladarlos a sus clientes y, si lo consiguen, serán estos, es decir usted, quien soporte la subida, además de aumentar la inflación; dos, si no pueden hacerlo, para mantener sus márgenes, bajarán otros costes, como el laboral, mediante nuevos despidos; y tres, si no consiguen hacer nada de eso, disminuirán sus márgenes, lo que reducirá sus inversiones y ensombrecerá su futuro. Mal negocio.

El gobierno cree que no sucede nada cuando modifica las reglas fiscales. Se equivoca. Los agentes sociales, usted y las empresas, se acomodan a la nueva situación. ¿Quiere ejemplos? Ahí van dos. Los bancos, a la vista de las restricciones legales, regulatorias y judiciales a las que se enfrenta están subiendo el precio de sus préstamos. Y la subida del salario mínimo está causando problemas en el empleo en aquellas regiones con menor renta per cápita, tras solo dos meses de aplicación. Hay muchos más ejemplos, pero nadie les hace caso.

¿Ve? Para explicar las propuestas de Sánchez solo es necesaria una frase corta: te lo doy todo y no te pido nada. Para explicar sus consecuencias hay que invertir tiempo con razonamientos complejos y esperar meses para comprobar sus efectos. En resumen, si quiere votos practique la primera actitud y si le preocupa el futuro, siga la segunda. Ya sabe lo que eligen todos.