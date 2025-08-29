El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La gente trata de conseguir comida, en Gaza AFP

Surge la obligación cívica de sumar una voz más a la denuncia colectiva del genocidio

Antonio Soler

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:01

Acaba el verano en el calendario social. Los casos dormidos empiezan a despertar del sopor. De nuevo tendremos a Santos Cerdán, Ábalos y al inefable ... Koldo en los titulares, abriendo telediarios en dura competencia con la Gürtel. De los incendios apenas quedarán las cenizas, si acaso algún rescoldo que sirva como munición en el Congreso. Y allá al fondo seguirá, como un zumbido molesto, Gaza. A lo largo del verano, mientras los aeropuertos se llenaban y las playas se convertían en la celebración del ocio, en el Oriente más cercano seguían muriendo niños, periodistas, población civil. Gente ametrallada mientras recogía alimentos. Asesinatos indiscriminados, siempre con la excusa de los terroristas de Hamás.

