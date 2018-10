mientras alguien las recuerde, estarán entre nosotr@s * Victimas y representantes publicos , entre ellos el Alcalde de Bilbao , Juan Maria Aburto , en una reunion del Foro Bilbao por la Paz y Convivencia ISABEL URKIJO Viernes, 19 octubre 2018, 23:51

Hoy se cumplen siete años desde que ETA dejó «su actividad». Esto supuso el fin del ciclo de violencia y terror iniciado 50 años atrás y cuya máxima responsable fue ETA tanto por la cantidad de asesinatos que ocasionó, como por la prolongación en el tiempo de todo aquel dramático absurdo. En ese ciclo también hubo otras organizaciones terroristas como el GAL o el Batallón Vasco Español, etc. que también aportaron sus paladas de terror y dolor. Y no podemos olvidar los abusos policiales de muy graves consecuencias. Aquel 20 de octubre, significó que miles de personas dejaran de sufrir la violencia de persecución que soportaban y también, aún sin saberlo, que potenciales víctimas recuperaran su vida. Aquel día, la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, ganó en libertad.

Nadie ha sido capaz de encontrar una respuesta a «¿Y todo esto para qué?» o «¿No se podía haber evitado?». La amarga insatisfacción que nos produce no encontrar ninguna respuesta, en el caso de las familias de las víctimas, se convierte en un dolor de proporciones inmensas. Muy posiblemente, salvando las distancias, un vacío similar estén sintiendo los familiares de los victimarios que murieron en sus llamadas «ekintzas» o los propios presos de ETA y sus familias, «¿Y todo esto para qué?». Pero existe un abismo entre unas y otros. Mientras que los victimarios fueron responsables de lo ocurrido porque libremente optaron por usar la violencia contra otros seres humanos, sus víctimas, todas ellas, fueron objeto de una terrible e irreparable injusticia, porque todo aquello fue absolutamente injusto.

El 16 de octubre de 2017, se presentó el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia impulsado por el Alcalde y presidente del Foro, Juan María Aburto. Forman también parte del Foro, víctimas del terrorismo y de la violencia, representantes políticos de distintos grupos municipales y cuatro personas invitadas como «expertas», entre las que me encuentro yo. El objetivo del Foro es hacer cuanto sea posible para que nunca más podamos llegar a vivir algo parecido a la violencia, terror y dolor padecido. Nunca más. Desde el Foro pretendemos realizar todas las aportaciones posibles para, por un lado, regenerar la convivencia ciudadana en base a rechazar y deslegitimar la violencia, a potenciar el diálogo empático y a asumir el real pluralismo de nuestra comunidad. Y, por otro lado, queremos aportar aquello que esté en nuestras manos para mitigar el dolor que aún perdura en las víctimas. Y lo hacemos, desde el convencimiento de que tenemos una deuda pendiente, una responsabilidad hacia ellas porque las víctimas fueron quienes recibieron la bala que la violencia y el terrorismo disparaban contra toda la sociedad a la que pretendían someter. No lo entendimos así. Incluso, les dimos la espalda y, de esta manera, las volvimos a victimizar. Esto, como sociedad, no lo podemos olvidar porque corremos el riesgo de volver a repetir las mismas ignominias. Es más, debemos tenerlo muy presente para desarrollar una ética social más sana que nos convierta a cada persona en seres resistentes al miedo y a los prejuicios, en defensores de la justicia y en convencidos practicantes de la empatía y la solidaridad. Solo si aprendemos de nuestros errores, podremos salvar la indignidad que la sociedad, salvo honrosas excepciones, manifestó con las víctimas del terrorismo y de la violencia. * Cita de Santos Santamaría, padre de Santos Santamaría Avendaño, víctima de ETA en 2001.