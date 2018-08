Algo va mal

Trump ha dicho que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. Como lo oyes. ¿Y después de pensarlo mejor, lo ha retirado? Al contrario, lo ha reiterado. Lo ha vuelto a decir en un tono aún más alto. Trump se fue haciendo popular insultando a diestra y siniestra. Insultando, sobre todo, a periodistas. Insultando a periodistas concretos a los que señalaba con el dedo en las ruedas de prensa y llamaba mentirosos, corruptos o directamente estúpidos. Insultando a grandes periódicos o a cadenas de televisión como la CNN. E insultando a los medios de comunicación en general. A todos en conjunto. Trump es un campeón del insulto. ¿En la era de la postverdad los nuevos políticos se van a permitir insultar a los periodistas? Naturalmente, ¿por qué no? De todos modos, en el último festival de Cannes, obtuvo el premio del jurado una película titulada 'BlacKKKlansman', que cuenta en clave de comedia la historia de un policía afroamericano que se infiltra en el Ku Klux Klan y, cuando su director Spike Lee salió a dar la rueda de prensa de rigor, aprovechó el momento para soltar su furia ante cámaras y micrófonos e insultar a Trump por activa y por pasiva. El video lo puede ver cualquiera. Hasta llegó a decir que «eso de que América sea la cuna de la democracia es una gilipollez. EE UU fue construida sobre un genocidio de nativos y sobre la esclavitud». Pensé: si sale aquí un director de cine hablando así contra el jefe del Estado seguro que le imputan. El mecanismo mental de Trump es el contrario. Si a él le pueden insultar, él también puede hacerlo. En eso basa muchos de sus discursos. Y a mucha gente le chifla ese rollo loco. A la vista está. El jueves de esta semana, más de trescientos periódicos estadounidenses, desde los más famosos rotativos nacionales hasta algunos pequeños periódicos locales, se pusieron de acuerdo para defenderse de las insidiosas acusaciones del presidente y clamar por la libertad de prensa en sus editoriales. De acuerdo, el periodismo se está reinventando constantemente, pero la libertad de prensa debería defenderse sola. Cuando hay que defenderla de manera urgente y solemne es porque algo falla. De hecho, la simple noticia de que Trump sea el presidente de EE UU es un síntoma bastante claro de que algo no va bien. Según un seguimiento exhaustivo de 'The Washington Post', Trump suelta una media de 16 mentiras (o medias verdades) cada día. Y pese a eso y otros muchos escándalos, está curiosamente logrando que su nivel de aprobación popular haya aumentado en el último mes. El 42% de la población aplaude lo que hace, ¿no es increíble? Como decía, cuando la adhesión popular a este tipo de líderes tóxicos crece hasta estos niveles, es porque está pasando algo chungo. Y como decía Spike Lee, no es solo en EE UU. Es en todo el mundo.