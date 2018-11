advertencia inútil

La Comisión Europea advierte al Gobierno español de que su proyecto de Presupuestos corre el riesgo de provocar una «desviación significativa de la senda de ajuste presupuestario». No sé si la advertencia es correcta, pero estoy seguro de que es del todo inútil. Tal y como están las cosas en el solar patrio, este proyecto tiene las mismas posibilidades de ver la luz y aplicarse como yo de obtener el Premio Nobel de Literatura. Más bien permanecerá en el limbo de los deseos de Pedro Sánchez. Un lugar tan concurrido y atestado como los aledaños del mercado de Santo Tomás.

La Comisión lamenta los «progresos limitados» alcanzados por España en lo que se refiere a las recomendaciones de tipo estructural presentadas, lo que supone un alarde de corrección política que para sí quisiera el Vaticano. Donde leen progresos «limitados», en realidad pone «ningún» progreso, pero ya saben que en Bruselas se cuidan mucho los adjetivos y se liman las asperezas dialécticas. En resumen, la UE no se cree ni los ingresos previstos, ni los resultados de déficit presentados.

La ministra Nadia Calviño, impasible el ademán, continuó ayer con la cantinela oficial y dijo que «todos» los organismos internacionales certificaban la solidez del crecimiento económico español. Lástima que, a la vez, la OCDE y el FMI presentaban una reducción apreciable de la previsión de crecimiento de nuestra economía. Mala suerte. España no tendrá presupuestos en 2019 porque el Congreso no aprobará los presentados. No sé si alegrarme o entristecerme, porque no sé qué es peor, si la prórroga de los anteriores o la aprobación de los intentados. De todas formas, en el desbarajuste actual de la política española, el desencuentro presupuestario me parece la parte menos grave entre todas las muchas gravedades que nos aquejan.

Si queremos encontrar consuelo podemos fijarnos en Italia, a quien la reprobación subió varios grados. El sorprendente Gobierno transalpino no solo no respeta las reglas comunes ni obedece a las autoridades europeas; además, no pierde la oportunidad de faltarles al respeto y despreciar sus advertencias. Gabriel Rufián sería un magnífico ministro del Gobierno italiano actual. No desentonaría nada.

Lo que nos une a ellos es que hemos hecho un presupuesto expansivo en un momento de vuelco de la tendencia de crecimiento. Seguimos creciendo aún, pero lo hacemos cada mes a menor ritmo y eso debería calmar las ansias gastadoras de cualquier gobierno y estimular la virtud de la moderación. Como dicen los expertos -y parece que Bruselas lo acepta-, la prima de riesgo se encargará de que Italia vuelva a la senda del sentido común. ¿Quién se encargará de que nosotros hagamos lo mismo? Tranquilos, aunque no es su intención, lo hará el mencionado Rufián.