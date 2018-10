el adiós de los 'facilitadores' Miembros del Grupo Internacional de Contacto en la puerta del Palacio de Aiete. / EFE XABIER GURRUTXAGA Jueves, 18 octubre 2018, 21:40

El llamado Grupo Internacional de Contacto se reunió el miércoles en el Palacio Aiete de Donostia para anunciar que dan por finalizada su aportación. Ciertamente resulta complejo hacer un análisis serio de su trabajo y de los resultados conseguidos gracias a su intervención, pues se desconocen cuestiones relevantes de la actuación de este grupo. Se desconoce quién les encargó intervenir; se desconoce en qué consistía el mandato y ante quién debían actuar.

A pesar de la experiencia reconocida en la mediación de conflictos, estaba claro que no podían presentarse como mediadores entre el Gobierno y ETA. Pues la mediación requiere la aceptación de tal vía por las 'partes enfrentadas', designando de muto acuerdo al 'mediador', al que se le reconocerá imparcialidad, neutralidad e independencia.

Es obvio que el Gobierno no promovió ni aceptó la intervención del GIC. Por eso mismo, se vieron como terceras personas que actuaban como 'facilitadores' más que como mediadores. Probablemente, la intervención de Currin ha tenido sentido y significado en el marco de las relaciones conflictivas entre la izquierda abertzale y ETA sobre el cese de la 'lucha armada'. Para 2008 conoce ya, por sus contactos con Batasuna, la posición de estos grupos sobre el cese de la violencia, tras el desastre de la T4 en Barajas. Unos años después conoce la evolución de este debate en la izquierda abertzale y las discrepancias con y en ETA. Vencida la dificultad mayor, es decir, la aceptación del fin de la violencia, la intervención de los 'mediadores' cobra sentido para dar cobertura internacional a una estrategia que tiene como objetivo lograr un escenario de negociación entre ETA y el Gobierno, que pudiera transformar la renuncia unilateral a la violencia en un escenario de bilateralidad con el Ejecutivo para poder negociar la excarcelación de los presos a cambio del desarme y la disolución de la organización. Esta es la hoja de ruta que contenía la declaración de Aiete de octubre de 2011.

Quienes gestionaron aquella cumbre sabían que ETA iba a declarar su cese definitivo. Quienes diseñaron esa estrategia se equivocaron de lleno, pues pensaron que tras el abandono de la lucha armada se le podía obligar al Estado a una negociación. Creían que el desarme y la disolución eran argumentos con valor añadido suficiente para que el partido que gobernaba en España se viera tentado a apuntarse ese tanto. Currin y sus colaboradores, así como la izquierda abertzale, no quisieron darse cuenta de que para los poderes del Estado y la opinión pública española ETA no representaba un problema, estaba derrotada, amortizada y cualquier negociación con ella era crearse un problema.

Fracasada la pretensión de establecer un escenario de bilateralidad con el Gobierno, el desarme y disolución de ETA ha seguido una ruta no programada, para lo que no se requería la intervención de los 'facilitadores'. A pesar del error de estrategia, todos ellos han actuado de buena fe. Su intervención ha sido positiva, especialmente la de Currin por su capacidad de influencia en el binomio ETA-Batasuna, para que la primera aceptara el cese definitivo de la violencia. Cuando se dieron cuenta de que su hoja de ruta no era posible, interiorizaron que tenían que iniciar la retirada para dejar paso al desarme unilateral y al fin de ETA sin negociación.