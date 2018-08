Acosar al rey

Los programas de antifestejos también son a fecha fija y Cataluña, siempre tan respetuosa con sus celebraciones, ya ha acudido al circo. No les importa que Pedro Sánchez y Ada Colau se movilicen para tratar de evitarlo, que no es lo mismo que impedirlo. El independentismo ha cogido una velocidad que es muy difícil apearse en marcha y más para los que están en el estribo. La llamada 'izquierda nacional' ha salido en defensa de Felipe VI. Son numerosos los que creen que su majestad tiene el mismo derecho que ellos a estar en el acto que conmemora los hechos que los que estaban allí el día que sucedieron. Mientras, el Gobierno y Podemos lo que de verdad quieren es subir los impuestos a todos, que es la mejor manera de que no se libre nadie.

Agosto sigue teniendo los pies de plomo, pero no acaba de derretirse a pesar del calor que hace. ¿Es de verdad necesario subir los impuestos para salvar los Presupuestos? Doctores tiene la política, pero ellos son precisamente los que más se equivocan y más rectifican, así que lo mejor es dejarlo todo para septiembre porque somos unos malos estudiantes de España, que nunca ha sido una asignatura fácil. Las conversaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos quizá sean aburridísimas, pero no hay otro remedio que estar atentos a ellas, o sea, oído avizor. El viernes que viene la Ley de Estabilidad se someterá de nuevo a algún retoque que otro, pero Hacienda descarta retrasarla hasta noviembre, cuando el calor se haya ido, prometiendo volver. Es el único que nunca falta a sus anuales promesas. Quizá porque cuenta con nuestro olvido, que siempre le ha sido fiel.