El mejor director de cine de terror de España no es Jaume Balagueró. Es Pere Navarro, el actual (y antiguo) director General de Tráfico. De los creadores de 'Las imprudencias se pagan', llega ahora a sus pantallas: 'Te taparán con una manta y te meterán en una bolsa', un descarnado relato de lo que es perder la vida en el asfalto por ir haciendo el canelo... Conste que a mí estas campañas de la DGT me parecen excelentes a la par que necesarias. Considero que todo el respeto que se le tenga a la carretera es poco. Y que por muy 'gore' que nos lo pinten, no hace falta haberlos sufrido en propia carne para intuir que, en materia de accidentes al volante, la realidad supera (con mucho) la ficción.

Sin embargo, en el caso de este nuevo spot, entre que la voz en off les ha quedado bastante 'corleonesca' y que pronuncia frases tan persuasivas como «tu cuerpo esperará en la morgue hasta que lo reclamen» o «piénsatelo dos veces antes de tomarte esa copa», temo que las nuevas generaciones a las que va dirigido confundan el anuncio con un tráiler de 'El Padrino' y, más que quitarles las ganas de conducir, les provoque un irresistible antojo de comer palomitas... En 'Sunset Boulevard' era el fiambre el que se dirigía al espectador contándole la película. Aquí es la voz de la DGT la que se dirige al conductor imprudente y le cuenta la película (de terror), pero cuando ya está muerto: «Se te acabaron los memes y los chistes» (chaval, les falta añadir).

«Tus padres nunca se recuperarán. No volverás a hacer el amor. Tu pareja conocerá a alguien y seguirá su camino...». Y en este punto, para meter bien el dedo en la llaga, muestran la imagen de dos jóvenes tonteando en un parque mientras pasean al perro... «Tus amigos tarde o temprano volverán a reír, porque la gente se termina olvidando». Lo único que les ha faltado es llamar al accidentado 'pringao'. Pero, vamos, que se sobrentiende... ¿Era necesario cebarse de esta manera? Me temo que sí, que más de 1.800 muertos en la carretera el año pasado indican que necesitamos mano dura. Para el próximo spot sugiero que vuelvan a algo todavía más aterrador, la chica de la curva. Pero que, en lugar de la chica, se nos aparezca alguien que realmente sabe lo que es estrellarse: Julen Lopetegui.