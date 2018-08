Uso y abuso - Editorial - Un Gobierno que apela tanto al diálogo debería aplicarlo más y recurrir menos al atajo de los decretos-leyes para encubrir su precaria minoría Pedro Sánchez. / Jaime García ELCORREO Domingo, 26 agosto 2018, 22:40

En una democracia parlamentaria, la utilización del decreto-ley como herramienta de Gobierno solo está justificada «en casos de extraordinaria y urgente necesidad». Así lo establece la Constitución española y lo dicta la lógica política. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha confundido el uso con el abuso de ese mecanismo, un comportamiento que el PSOE criticó con toda razón durante el último mandato del PP, y que ahora copia en versión corregida y aumentada. La más que precaria minoría socialista en el Congreso (84 escaños de 350) maniata su capacidad de iniciativa y dificulta hasta el extremo la aprobación de sus proyectos. Pero esa aguda debilidad parlamentaria, fruto de un precario apoyo en las urnas y de los obstáculos con los que tropieza para tejer acuerdos, no puede servir de excusa para dirigir el país a golpe de 'decretazo' aunque esas disposiciones tengan que ser sometidas al criterio de la Cámara Baja en los treinta días posteriores a su promulgación y entrada en vigor. En sus diez primeros Consejos de Ministros, el Gobierno del PSOE ha aprobado siete decretos-leyes. Sánchez iguala así las cifras de Aznar en ese mismo periodo, y supera las de Rajoy -a quien tanto denostó por ese motivo- y Zapatero.

Resulta más que discutible que la mayoría de tales iniciativas, como buena parte de las que se han aprobado por ese procedimiento en los últimos años, sean de una urgencia tan extrema que no dejen otra salida al Ejecutivo. Este mecanismo, cuyo empleo está tasado por el Tribunal Constitucional, debería limitarse a circunstancias realmente excepcionales en las que el tiempo sea un factor determinante para la adopción de decisiones; y no ser explotado como un atajo por parte de gobiernos en apuros. Ese es el espíritu de la Carta Magna, interpretado con enorme flexibilidad por mandatarios de diverso signo, al acotar una fórmula que merma el margen de actuación del Parlamento -no se admite la introducción de enmiendas por parte de los grupos- y reduce el debate político. El Gobierno ha suscitado una controversia jurídica al utilizar un decreto-ley para impulsar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos mediante una reforma de la Ley de Memoria Histórica. También al recurrir a otro para modificar la Ley de Violencia de Género de forma que la Administración pueda acreditar la condición de víctima de la violencia machista, una competencia reservada hasta ahora a los jueces. El mismo recurso ha empleado para renovar la cúpula de RTVE. Un Ejecutivo que apela tanto al diálogo debería practicarlo más y abusar menos de 'decretazos' de dudosa legalidad.