Desde mi tendido

Torista y torerista

Virginia Pardo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:45

Lo más sorprendente de todo es que ha habido un cambio de sistema en lo que a la tauromaquia se refiere, por lo tanto un ... enfoque totalmente distinto de lo que era la fiesta de los toros en Bilbao. Hace unos años era un público fundamentalmente torista, sin embargo hoy en día se demandan más las figuras del toreo, dándose un vuelco a una plaza torerista, que es cuando se cuelga el cartel de no hay billetes o un casi lleno.

