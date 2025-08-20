Torista y torerista

Lo más sorprendente de todo es que ha habido un cambio de sistema en lo que a la tauromaquia se refiere, por lo tanto un ... enfoque totalmente distinto de lo que era la fiesta de los toros en Bilbao. Hace unos años era un público fundamentalmente torista, sin embargo hoy en día se demandan más las figuras del toreo, dándose un vuelco a una plaza torerista, que es cuando se cuelga el cartel de no hay billetes o un casi lleno.

Siempre se había comentado la imponente presencia, gallardía y seriedad del toro que salía en Vista Alegre, al que se tenían que enfrentar los maestros en el puerto de montaña por el que tenían que pasar después de Sevilla y Madrid. Un balón de oxígeno ha sido la animación de los aficionados con la reaparición hace unos años de los astados de nuestra ganadera de la tierra Dolores Aguirre, que no es precisamente a la que se enfrentan los primeros del escalafón.

Esperemos que año tras año haya más afluencia y se promocione este acontecimiento tan importante, entre los más jóvenes, para darle un aire de frescura al ambiente taurino.