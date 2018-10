¿Cómo recupero mi dinero?... Porque lo recuperaré, ¿no? El varapalo judicial a los bancos por el impuesto de la hipoteca genera algunas dudas importantes que aún hay que aclarar ADOLFO LORENTE Jueves, 18 octubre 2018, 17:40

El nuevo varapalo judicial para las entidades bancarias, además del impacto que podría tener en su cuenta de resultados, genera varios interrogantes que todavía deben aclararse. Hay tres preguntas clave. La primera, ¿habrá retroactividad en las devoluciones y en este caso, a partir de cuándo? La segunda, ¿cómo puedo reclamarlo? Y la tercera, ¿cuánto podría recuperar?

Retroactividad

La sentencia del Supremo no lo aclara, por lo tanto, serán de nuevo los jueces los que tendrán que resolver este asunto. Según las entidades financieras, como es lógico, no cabe esta retroactividad y obliga a abonar el llamado impuesto de las hipotecas a partir de la firma del nuevo préstamo hipotecario. Sin embargo, todas las organizaciones de consumidores y los bufetes de abogados que hicieron el agosto con las cláusulas suelo no tienen duda de que montan el caballo ganador. Respecto al cuándo, la teoría fiscal dice que la prescripción expira a los cuatro años, es decir, que estamos hablando de 2014. No obstante, las organizaciones de consumidores aseguran que al tratarse de una cláusula abusiva no hay prescripción y, por ende, se podría recuperar el dinero desde la firma de la hipoteca.

¿Cómo reclamarlo?

Hay dos supuestas vías, pero el asunto aún debe clarificarse. Lo primero de todo, explican los expertos, habría que acudir a la entidad bancaría con la que se formalizó el préstamo. Salvo sorpresa mayúscula, la respuesta será un amable no hay nada que devolver, así que comienza la otra partida. ¿Dónde ir? Podría ir a Hacienda, que es la autoridad que recibe el dinero, alegando que se ha hecho efectivo un pago indebido. Sin embargo, la vía más factible y por la que apostarán la gran mayoría de afectados es recurrir a la vía judicial. Así que atentos a los movimientos de los próximos días, porque los bufetes aquí han olido negocio y del bueno.

¿Cuánto se puede recuperar?

La cuantía de esta inesperada 'paga extra', aún por determinar, dependerá del importe de la hipoteca firmada y del porcentaje fijado por cada comunidad autónoma en el Impuesto de Actos jurídicos Documentados. Van desde el 0,5% de Euskadi y Navarra al 1,5% que existe en Andalucía o Aragón. Sin embargo, en el País Vasco, la primera vivienda está exenta y sólo se abona para la segunda o la que se adquiere en otra autonomía. 'Grosso modo', si la hipoteca es de 100.00 euros, el dinero a recuperar sería de 500. Para 150.000, de 750 y para 200.000, de mil.

Según el bufete Legalitas, en declaraciones a Efe, se podrán reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo: notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados. Para ello, habrá que localizar la escritura de préstamo hipotecario cuyos gastos se pretendan reclamar, junto con las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble, gestoría e impuesto.