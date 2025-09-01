Sayonara, Godzilla! Nissan finaliza la producción del GT-R

El GT-R se convirtió en un icono global gracias a la saga Fast & Furious.

Juan Roig Valor Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Tras casi dos décadas en el mercado, Nissan ha puesto fin a la producción del R35 GT-R, el legendario deportivo que desde 2007 se convirtió en un símbolo de rendimiento e innovación dentro del mundo del automóvil. El último ejemplar salió de la planta de Tochigi, situada a 100 kilómetros al norte de Tokio, marcando el cierre de una etapa histórica para la marca.

En total se fabricaron alrededor de 48.000 unidades de este icono a lo largo de su vida comercial, conocido por los aficionados como Godzilla y uno de los modelos que podía plantarle cara a otros coches que le triplicaban en precio.

La última unidad, un Premium Edition T-Spec pintado en el icónico color Midnight Purple, se destinará a un cliente japonés.

El GT-R ya era un modelo apreciado en su generación R33 por ofrecer grandes prestaciones y tecnología avanzada a un precio contenido, sin embargo, la R34, «Skyline», se convirtió en un icono cultural por el tuning de los 90 y principios de los 2000 y gracias a las dos primeras películas de Fast & Furious.

Durante la ceremonia de despedida, trabajadores de la fábrica celebraron la trayectoria del vehículo que redefinió el concepto de gran turismo. El R35 no solo ofreció comodidad y refinamiento, sino también un rendimiento sobresaliente, gracias a su motor VR38DETT V6 biturbo —capaz de modificarse para entregar potencias absurdas sin romperse—, su sofisticado sistema de tracción total y una aerodinámica avanzada.

El deportivo evolucionó de manera continua año tras año, en lugar de recibir una actualización puntual a mitad de su ciclo, como suele ser habitual. Dependiendo de la versión, Nissan ajustó la receta para ofrecer más potencia, mayor control o niveles superiores de lujo. La versión Nismo llevó esta filosofía al extremo, adoptando tecnologías procedentes de la competición.

Ampliar Cada motor se construía a mano por un equipo de nueve ingenieros. Nissan

Cada motor del R35 fue ensamblado a mano por un selecto grupo de nueve maestros artesanos, conocidos como Takumi, cuyo nombre quedó grabado en una placa instalada en cada propulsor. A lo largo de los años, la potencia pasó de 480 CV en su lanzamiento a 570 CV en 2017, llegando incluso a 600 CV en las variantes Nismo.

El palmarés deportivo del modelo incluye victorias en campeonatos como la Super GT japonesa, la Blancpain GT Series y la Bathurst 12 Hour. En el terreno de los récords, el GT-R se ganó un lugar en la historia en Nürburgring con varias vueltas memorables, la más rápida en 7:08.679 minutos, y en Tsukuba, donde batió el récord de coches de producción en 2019 y lo volvió a mejorar en 2024. Incluso llegó a figurar en el Libro Guinness tras lograr el derrape más rápido del mundo en 2016, alcanzando 304,9 km/h.

Ampliar Las seis generaciones del GT-R. Nissan

El consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, destacó la importancia del R35 en el legado de la marca: «Después de 18 años notables, el R35 GT-R ha dejado una huella imborrable en la historia del automóvil. Su legado es un testimonio de la pasión de nuestro equipo y de la lealtad de nuestros clientes en todo el mundo».

Pese al fin de la producción, Nissan dejó claro que esto no significa una despedida definitiva para la saga GT-R. La compañía ya trabaja en una futura reinterpretación del modelo. «El emblema GT-R no puede aplicarse a cualquier vehículo; está reservado para algo verdaderamente especial. Aunque aún no tenemos un plan cerrado, el GT-R volverá en el futuro», subrayó Espinosa.