La «rotonda de la muerte», según una autoescuela de Bilbao

Tener el carnet no es sinónimo de saber conducir. Bien lo sabe la Dirección General de Tráfico, que cada cierto tiempo recuerda a los conductores cómo realizar algunas maniobras. Una en la que han enfatizado muchas veces es cómo tomar una rotonda. Aunque lo repitan hasta la saciedad, todavía se hacen mal por muchas personas.

La autoescuela Mikel, del barrio bilbaíno de Santutxu, ha publicado un vídeo en el que muestra las infracciones de ciertos condutores en una glorieta. «La rotonda de la muerte», rotula en el inicio de la grabación. En las imágenes se ve a un alumno cómo toma una rotonda cerca del Max Ocio de Barakaldo. En un momento dado, cuando el chico va por el carril derecho varios coches se cruzan. «Mira cómo se tiran. Cuidado con estos», exclama el instructor, mientras los vehículos pasan muy cerca del coche de autoescuela.

Al profesor no le gusta la acción de los conductores. «¡Deja de hacer eso, por Dios. Solo puede salir el que está en el carril derecho!», grita mientras da indicaciones al alumno. Y es que cometer este tipo de infracciones puede salir caro. La multa por salir directamente desde un carril interior, cruzándose por delante del resto de carriles acarrea una multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

La DGT recuerda cómo hay que circular por una rotonda. Es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible. Una vez dentro de la glorieta, en caso de que el tráfico hace imposible cambiar a tiempo al carril exterior, lo más seguro es dar otra vuelta para buscar la colocación adecuada. Por tanto, cuando un conductor se acerque a su salida, debe estar situado en el carril exterior y señalizar para que el resto sepa que abandona la rotonda.

No todos los conductores hacen mal las rotondas. La DGT también felicita a los que realizan de forma correcta una glorieta. «Puedes seguir el ejemplo de estos dos vehículos en Ávila», escribieron en X hace unos años.

#SabíasQue el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda 🤔 Más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejar la rotonda. 🚘🔅#SeguridadVial #ViajeSeguro #NoEsPorlaMulta pic.twitter.com/b8mWMH1h1E — Guardia Civil (@guardiacivil) March 7, 2021

Además, no solo hay que circular de forma correcta por una rotonda, sino que hay que hacer uso de los intermitentes. Ya no son obligatorios para entrar en una rotonda. Antiguamente se activaba el intermitente izquierdo para avisar de que se pretende seguir recto y no se va a salir por la siguiente salida. Una manía adquirida que perdura en ciertos conductores y que es incorrecta. Ya no se debe hacer esto. Ahora solo se activará el intermitente cuando se abandona de la glorieta.

Tráfico advierte de que no activarlos cuando es obligatorio supone una infracción grave, castigada con una multa de 200 euros.

Hace poco más de un mes, esta autoescuela publicó un vídeo que obligó a cambiar la ubicación de una señal de tráfico en Barakaldo. El centro donde se imparten clases criticó dónde estaba instalada la señal, que provocaba un alto número de suspensos en los exámenes prácticos. Esa publicación hizo que el Consistorio de la localidad fabril cambiara la ubicación de la señal.